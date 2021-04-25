У потужному суперфіналі за звання найкращого вокаліста 11 сезону "Голосу країни" боролися чотири учасники – Тьома Паучек з команди Монатіка, Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль, Сергій Лазановский з команди DOROFEEVA та Сергій Нейчев з команди Олега Винника. Саме Наді Дорофєєвій вдалося привести свого підопічного Сергія Лазановського до омріяної перемоги.
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Сергій Лазановський обійшов конкурентів, отримавши більшість глядацьких голосів, і став переможцем 11 сезону "Голосу країни".
"Голос країни 11 сезон" 14 випуск: дивіться онлайн – виступ переможця Сергія Лазановського
Голос країни
Вокальне талант-шоу, яке вже 11 років поспіль виходить на телеканалі "1+1". Проєкт особливий тим, що успіх його учасників залежить лише від вокальних даних, а не від яскравого та впізнаваного образу, як в інших телешоу. Річ у тому, що зіркові тренери обирають підопічних у свої команди на "сліпих прослуховуваннях". Тренери не знають життєвих історій і не бачать обличчя вокалістів, тому оцінюють лише їхню майстерність.
Проєкт з'явився у Нідерландах 2010 року. Цей унікальний формат швидко підкорив Україну та весь світ. 2021 року прогримів 11 сезон "Голосу країни", який відкрив для глядачів нових обдарованих співаків.