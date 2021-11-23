Відома українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відповіла на поширені запитання від своїх прихильників. В інстаграм-сторіз вона зізналась, чи буде тренеркою у шоу "Голос країни".

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Чи буде Юлія Саніна тренером в "Голосі країни"

Коли Тіна Кароль покидала місце тренера у проєкті, то запропонувала, щоб її крісло зайняла артистка та її подруга Юлія Саніна. Однак організатори "Голосу країни" вирішили інакше. Співачка повідомила, що її не запросили взяти участь у вокальному шоу.

Попри мою відкритість до проєкту, продюсери обрали іншу артистку,

– написала Юлія Саніна.

Щоправда, поки що невідомо, хто саме замінить Тіну Кароль у 12 сезоні "Голосу країни".



Юлія Саніна про "Голос країни" / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що Тіна Кароль залишила не тільки "Голос країни". Також цього року вона відмовилась від ролі ведучої голдруму шоу "Танці з зірками".

На її місце прийняли Іванну Онуфрійчук. За словами телеведучої й дружини мільйонера, вона не проходила жодних кастингів і проб, а добре зарекомендувала себе, коли була ведучою зіркового балкона у минулому сезоні.