Світлана Тарабарова відкрито натякнула на стать майбутньої дитини

Співачка Світлана Тарабарова втретє вагітна. Зараз вона на 5 місяці вагітності, офіційно стать дитини поки не оголошує, але відверто натякнула, кого ж чекає.

Світлана Тарабарова повідомила про третю вагітність на початку листопада. Зараз сім'я артистки продає будинок, бо немає чим сплачувати кредит. Однак це не завадило виконавиці думати про поповнення в родині.

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Світлана Тарабарова натякнула на третю вагітність

У розмові з Григорієм Решетником Світлана Тарабарова не відповіла прямо на питання про стать дитини, але натякнула.

Хлопчики – до продовження війни, а дівчатка – до перемоги. Ти зрозумів, правда? На нас чекає перемога,

– сказала зірка.

Також Тарабарова відповіла на закиди про те, що втретє завагітніла, щоб чоловік міг виїжджати за кордон: "Так кажуть люди, які не знають, як важко виховувати й народжувати дітей. Це не порівняти – виїзд, невиїзд. До чого тут? Тим паче, що ми з перших днів в Україні". Артистка зізнається, що не може бути за кордоном, коли потрібна тут.

Батьки Світлани, які перебували в окупації в Херсоні, не одразу зраділи новині про її вагітність. Спочатку вони казали, що донька "не думає головою", бо завагітніла під час війни.

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