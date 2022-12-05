Українська ведуча та акторка Олена Кравець нещодавно повернулась додому. Вона згадала випадок, як через відключення світла застрягла у ліфті.

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Олена Кравець застрягла у ліфті

Артистка згадала, що в той момент їй якраз знадобилась коробка, яку підготували сусіди для таких екстренних ситуацій.

"Як тільки почалися відключення, сусідка у під'їзді поставила в ліфті коробку для людей, які випадково застрягнуть у ліфті. І ми таки застрягли… з дітьми… і нам дуже знадобився цей рятувальний бокс! Ми їхали на Геловін, я мала костюми. Спускаємося з нашого поверху, у мене у руках костюми. І я кажу дітям: "Діти, а ви знаєте, для чого ця коробочка, яка отут стоїть?". А вони: "Так… Це для тих, хто застряг у ліфті…". І саме в цей момент вирубається світло, і ми залишаємося у суцільній темряві".

Олена Кравець зізналась, що налякалась ще більше, аніж двійнята. Тож більше її діти заспокоювали, аніж вона їх.

Ви ж уявляєте, я їду в замкненому ліфті з дітьми й вимикається світло. Ми почали дуже голосно кричати, а я деякий час кричала навіть голосніше, аніж діти. Аж поки вони не сказали: "Мамо, зупиняйся, нас рятують",

– поділилась зірка.

Такі випадки не рідкість

Злата Огнєвіч зізнавалась, що також застрягала у ліфті під час повітряної тривоги. Це було в день масованої ракетної атаки, коли почались відключення світла. Тоді співачка близько 20 хвилин провела у замкненому просторі.

Випадок застрягання в ліфті трапився в Києві з вагітною жінкою, коли в неї почалися пологи. Рятувальники оперативно врятували її, а потім передали медикам. Тому влада закликає з обережністю користуватись ліфтами.