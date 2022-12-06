У час війни кожен з нас має за що дякувати військовим, які вдень і вночі захищають Україну від окупантів. Катя Осадча долучилася до привітань і розповіла особисту історію.

Дивіться також Тіна Кароль показала, як її син схожий на покійного батька Євгена Огіра: щемливе відео

Рідкісне фото Каті Осадчої з батьками

Ведуча подякувала нашим героям, які боронять і відвойовують сантиметр за сантиметром нашу землю. За те, що ми в тилу маємо змогу жити і працювати, за те, що ми маємо нашу Україну.

Я хочу подякувати, що маю змогу бачити своїх батьків, адже коли вороги були вже за кілька кілометрів і з сусідів не залишилося геть нікого, батьки не виїжджали. Тільки завдяки нашим Героям Київщина звільнена і будуть звільнені й інші міста!

– написала ведуча під фото.



Катя Осадча з батьками / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Ведуча позувала поруч з найріднішими у світлих широких джинсах, білій футболці та кардигані в клітинку. Волосся зібрала у пучок, а на обличчя не наносила косметику. Катя щиро усміхалася та насолоджувалася моментом. У час війни такі зустрічі по-особливому цінні.

Зірки, чиї батьки були в окупації