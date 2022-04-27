Світлана Тарабарова пояснила, чому не засуджує подругу Регіну Тодоренко, з якою співала в Real O

Світлана Тарабарова та Регіна Тодоренко дружать більш як 14 років. Разом вони співали в гурті Real O, а тоді почали сольні кар'єри. Схоже, саме тому співачка не береться засуджувати подругу, яка підло мовчить про війну й сподівається подружити українців і росіян.

В українському шоу-бізі, мабуть, не залишилося артистів, які б не "наїхали" на одеситку Регіну Тодоренко. Чи не єдина, хто мовчала всі ці два місяці, – Світлана Тарабарова. Лише у свіжому інтерв'ю вона наважилася прокоментувати позицію подруги й зробила це дуже обережно.

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Світлана Тарабарова про гастролерку Регіну Тодоренко

Ви знаєте, вона зараз при надії. Я як мама двох діток… Слів не вистачає. Я хочу, як і всі, висловити свою лють, але по-людськи не можу. Вона не знайшла слів, на жаль. І я не можу прийняти її позицію, але я також не можу переходити на темну сторону,

– зізналася Світлана Тарабарова.

"Чесно, мені начхати на пости, мені були потрібні дії… Їм Бог буде суддею, їм з цією позицією жити, з цими виправдовуваннями", – висловилася співачка про Регіну та Аліну Астровську з Real O, яка теж не засудила війну в Україні.

Вона зауважила, що ситуація з Тодоренко для неї дрібниці в порівнянні з тим, що за час війни вона пересварилася зі всіма родичами з Росії. Зокрема з дядьком, який вітав сім'ю з окупацією Херсона.

"Кожне літо дядько Юра приїжджав у Херсон і радів, що в нас тут багато дерев, що в нас так чудово, така українська земля співуча. Йому промили мозок повністю…Тому про друзів навіть не питай", – заявила Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова з Регіною Тодоренко та іншими учасницями Real O / Фото з інстаграму співачки

Що про Регіну Тодоренко кажуть її зіркові друзі

Співведуча Регіни по шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк теж дуже м'яко висловлюється про її позицію. Вона радить подрузі обирати Україну або Росію, бо "на ребрі довго не простоїш".

теж дуже м'яко висловлюється про її позицію. Вона радить подрузі обирати Україну або Росію, бо "на ребрі довго не простоїш". Шоумен Коля Сєрга, який теж вів тревел-шоу з Тодоренко, розсварився з нею публічно, бо вона опублікувала їхню фейкову переписку. Тож зірка спочатку заявив, що драму співачка "розіграла для статусу жертви", а тоді додав, що вона намагається всидіти на двох стільцях.