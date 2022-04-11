Телеведучий та музикант Коля Сєрга вирішив востаннє звернутися до всіх знаменитостей, які відсиджуються в Росії з українським паспортом. Він поділився, що у такий складний період кожна дія чи бездіяльність мають вплив на ситуацію.

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Коля Сєрга звернувся до Тодоренко й інших

Артист, що зараз служить у ЗСУ, підкреслив, що навіть невисловлена позиція блогера чи зірки є позицією. І ця позиція має величезний вплив на аудиторію.

"У тебе, Регіно, майже 8 мільйонів підписників, з них більш ніж половина – це жителі Росії. Завдяки українському проєкту "Орел і решка" вони полюбили тебе і довіряють тобі. Отже, прислухаються до тебе. І коли вони бачать твою реакцію на війну Росії в Україні, де Росія "не є агресором", де "шкода мирне населення", але "винних немає", і тим більше події не більш серйозні, ніж твій гардероб, вони роблять для себе висновки. Що ніякого терору та геноциду з боку Росії немає", – сказав Коля Сєрга.

Фраза "зупиніть війну", кинута в нікуди, це спроба зайняти відразу два стільці. Тільки так зробити не вийде, адже знаходяться вони занадто далеко, і один із них – рідкий,

– додав він.

Коля пояснив, що не розповів Регіні особисто про смерть її колишнього бойфренда тому, що в нього нема нічого особистого з нею: "Можливо, вчасно висловлена тобою та твоїми колегами позиція змогла б уберегти життя Аліка та тисячі інших життів. До того ж за півтора місяця війни ти, маючи мій особистий номер, не написала мені жодного слова. Твоє мовчання – твоя активна позиція".

Громадянин – це не колір паспорта, за яким ти літаєш. Громадянин – це вчинки, зроблені для твоєї країни. Для тієї країни, яку ти для себе обрав. І так само, як є українці духом, але поки що з червоним паспортом, а є нутром росіяни, але поки що із синім, – підкреслив Сєрга.

Телеведучий побажав Тодоренко народити здорову дитину, яка виросте гідною людиною: "І колись у неї буде можливість відвідати "Батьківщину-матір" та побачити, від якої гарної й розквітаючої країни вона відмовилася на користь матеріальної стабільності. З Днем визволення Одеси від зрадників".

Коля Сєрга звернувся до Тодоренко

Конфлікт Тодоренко та Сєрги