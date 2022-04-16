За час зйомок "Орла і решки" хмельничанка та одеситка стали хорошими подругами. У липні 2019-го Леся Нікітюк навіть прилітала на весілля Регіни Тодоренко в Сорренто, що в Італії. Однак тепер стало зрозуміло, що телеведучі кардинально різні – поки одна опікується переселенцями, інша відмовчується в Москві.

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Леся Нікітюк звернулася до Регіни Тодоренко

На відміну від усього українського шоу-бізнесу Нікітюк досить м'яко прокоментувала мовчання Регіни Тодоренко. Вона лише натякнула експодрузі, що на ребрі – між Україною та Росією – довго не протримаєшся, треба визначитися, на чиєму ти боці.

Я можу сказати тільки те, що люди, які не визначилися, які мовчать. Знаєте, це як одні обирають орел, інші – решку. А от дехто не може визначитися. Я хочу звернутися до тих, хто не може визначитися – на ребрі довго не простоїш,

– алегорично заявила Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк на весіллі Регіни Тодоренко / Фото з інстаграму ведучої

Натомість вона похвалила іншого співведучого з "Орла і решки" – Андрія Бєднякова, мама якого померла в Маріуполі.

"От Андрій Бєдняков молодець! Підтримує армію, допомагає всім, чим може", – висловилася телезірка.

Зауважимо, Леся Нікітюк куди толерантніше звертається до Тодоренко, ніж ексведучий "Орла і решки" Коля Сєрга. Він публічно поскандалив з Регіною після того, як та опублікувала фейкову переписку, щоб зробити з себе жертву.

"Люди дуже багато років хавають усе, що їм дають, вони не розбираються. І вся ця пропаганда… Вони як зашорені коні, не хочуть нічого бачити, не хочуть розуміти. У людей був шанс щось зробити, але вони нічого не зробили. Сьогодні заберуть одну територію, завтра іншу, і так скільки років", – розповіла Леся Нікітюк про росіян.