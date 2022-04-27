В українському шоу-бізі, мабуть, не залишилося артистів, які б не "наїхали" на одеситку Регіну Тодоренко. Чи не єдина, хто мовчала всі ці два місяці, – Світлана Тарабарова. Лише у свіжому інтерв'ю вона наважилася прокоментувати позицію подруги й зробила це дуже обережно.

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Світлана Тарабарова про гастролерку Регіну Тодоренко

Ви знаєте, вона зараз при надії. Я як мама двох діток… Слів не вистачає. Я хочу, як і всі, висловити свою лють, але по-людськи не можу. Вона не знайшла слів, на жаль. І я не можу прийняти її позицію, але я також не можу переходити на темну сторону,

– зізналася Світлана Тарабарова.

"Чесно, мені начхати на пости, мені були потрібні дії… Їм Бог буде суддею, їм з цією позицією жити, з цими виправдовуваннями", – висловилася співачка про Регіну та Аліну Астровську з Real O, яка теж не засудила війну в Україні.

Вона зауважила, що ситуація з Тодоренко для неї дрібниці в порівнянні з тим, що за час війни вона пересварилася зі всіма родичами з Росії. Зокрема з дядьком, який вітав сім'ю з окупацією Херсона.

"Кожне літо дядько Юра приїжджав у Херсон і радів, що в нас тут багато дерев, що в нас так чудово, така українська земля співуча. Йому промили мозок повністю…Тому про друзів навіть не питай", – заявила Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова з Регіною Тодоренко та іншими учасницями Real O / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Світлана Тарабарова навіть випустила кліп з Регіною Тодоренко. У Стамбулі вона зняла відео на пісню "Солодкі 16" з усіма учасницями гурту Real O.

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