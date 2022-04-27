В украинском шоу-бизе, пожалуй, не осталось артистов, которые не "наехали" бы на одесситку Регину Тодоренко. Едва ли не единственная, кто молчала все эти два месяца, – Светлана Тарабарова. Только в свежем интервью она отважилась прокомментировать позицию подруги и сделала это очень осторожно.

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Светлана Тарабарова о гастролерше Регине Тодоренко

Вы знаете, она сейчас в положении. Я как мама двоих детей… Слов не хватает. Я хочу, как и все, выразить свою ярость, но по-человечески не могу. Она не нашла слов, к сожалению. И я не могу принять ее позицию, но я тоже не могу переходить на темную сторону,

– призналась Светлана Тарабарова.

"Честно, мне плевать на посты, мне нужны действия… Им Бог будет судьей, им с этой позицией жить, с этими оправданиями", – высказалась певица о Регине и Алине Астровской из Real O, которая тоже не осудила войну в Украине.

Она отметила, что ситуация с Тодоренко для нее пустяки по сравнению с тем, что за время войны она перессорилась со всеми родственниками из России. В частности с дядей, который поздравлял семью с оккупацией Херсона.

"Каждое лето дядя Юра приезжал в Херсон и радовался, что у нас здесь много деревьев, что у нас так здорово, такая украинская земля певучая. Ему промыли мозг полностью… Поэтому о друзьях даже не спрашивай", – заявила Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова с Региной Тодоренко и другими участницами Real O / Фото с инстаграма певицы

Напомним, в ноябре 2021 года Светлана Тарабарова даже выпустила клип с Региной Тодоренко. В Стамбуле она сняла видео на песню "Солодкі 16" со всеми участниками группы Real O.

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