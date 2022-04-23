31-річна Світлана Тарабарова, як і безліч зірок українського шоу-бізу, має близьких на Росії. Туди переїхав рідний брат її мами. Чоловік, який виріс у Херсоні, радів, що путінська армія окупувала місто, бо люди там нібито нарешті заживуть. Про це він написав родині на третій день війни.

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Світлана Тарабарова про дядька з Росії

У Херсоні були бої за Антонівський міст. Місто було налякане. Шок. А він пише смс моїй сестрі: "Галечко, вітаю, нарешті вас звільнили. Тепер ви заживете". Це рідний дядько,

– заявила шокована артистка.

Наступні кілька днів після цього вся рідня намагалася переконати чоловіка, що Росія прийшла в Україну з війною, а не зі "спецоперацією зі звільнення". Однак той їх не чув і шукав свої аргументи, "не здавався", як зауважила Тарабарова.

"Три дні ми переписувалися всією родиною. Ми закінчили переписуватися після того, як моя мама сказала: "Просто заблокуй його". Рідна сестра сказала. Він не розуміє, він сліпий. Пропаганда настільки виїла йому мозок", – зізналася співачка.

Не лише Світлана Тарабарова, а й інші зірки розпрощалися з рідними з Росії через війну