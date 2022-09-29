"Скаржитися – не моя фішка": інтерв'ю з Тарабаровою про кризу, кума Ярмака та концерти для ЗСУ

За останні пів року Світлана Тарабарова дала всього кілька інтерв'ю, адже не розпорошується й робить усе можливе на своєму фронті. У перерві між благодійними концертами та вихованням дітей ми поспілкувалися зі співачкою і запитали про кризу, мову, військовий облік жінок і кума Ярмака. Що вона відповіла, дивіться і читайте далі.

Час на інтерв'ю для 24 каналу Світлана Тарабарова викроїла в Польщі, де співала на благодійному заході. Після 24 лютого в артистки таких десятки. На відміну від багатьох інших зіркових мам, вона не виїхала за кордон з дітьми – 4-річним сином Іваном і 2-річною донькою Марією, а залишилась в Україні. Проте продовжує підтримувати співгромадян на всіх фронтах – і вдома, і в Європі.

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У рамках проєкту "Інтерв'ю24" співачка пригадала свій перший концерт для військових 8 років тому, пояснила, чому викреслила російську мову зі свого життя, і назвала імена колег, якими пишається. Лише нам Світлана Тарабарова розповіла, де житиме з сім'єю, коли продасть будинок у Дмитрівці. Наша захоплива розмова – нижче.

Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті

Скаржитися – не моя фішка, – як Тарабарова переживає кризу

У шоу-бізнесі не заведено говорити про фінансові труднощі, але ви одна з небагатьох артисток, які чесно зізналися, що через війну опинилися у великій кризі. Як тримаєтеся на плаву зараз? Чи платять вам гонорари за концерти?

Дійсно, професія артиста, весь розважальний бізнес зараз уже бізнесом не назвеш. Тому що навіть у карантин ми мали змогу працювати в рекламному бізнесі, а зараз навіть реклама потерпає. Бюджетів величезних немає, але викрутимося, вистоїмо. Мої концерти всі – благодійні, вони для наших військових, для наших захисників, і для мене це честь.

Криза є, вона жахлива, але скаржитися – не моя фішка, вибачте.

Позитив розповідав, що через повномасштабну війну чимало його знайомих покинули музику й пішли, наприклад, у таксисти. Ваша команда вся на місці, ніхто не перекваліфікувався?

Насправді армія вимушених таксистів отримала й кілька людей з нашої команди. Хтось з дівчат-танцівниць викладає танці, гітарист професійно зайнявся ютуб-просуванням. Окрім цього, вони також "воюють" разом зі мною на музичному фронті й уже відвідали з концертами багато військових частин. Це важко, але щиро сподіваюсь, що дуже скоро все зміниться, і я зможу зібрати команду в тому ж складі.

Світлана Тарабарова з командою на концерті в Краматорську до повномасштабної війни / Фото з інстаграму співачки

Чи не думали ви змінити професію? Адже останні два роки серйозно вдарили по кишені артистів. Оля Полякова, наприклад, хотіла відкрити своє бістро й каже, що могла б співати в ресторані.

Напевно, свій ресторан біля моря і можливість співати в ньому – мрія кожної співачки, але я сподіваюся, що це станеться ближче до пенсії.

Насправді професію можна змінити, але для мене сцена – це більше, ніж просто професія. Це життя, це доля, а це вже змінити неможливо.

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Чи справді продає свій дім під Києвом

У свій дім під Києвом з Івано-Франківська ви повернулися в середині травня. Тоді ви розповідали, що 66 зі 100 будинків у вашій Дмитрівці пошкоджені. Вашого, на щастя, серед них не було. Яка обстановка там зараз? Сліди "асвабадітєлєй" є досі, чи вже все підлатали? І чи багато ваших сусідів повернулося у свої домівки?

Так, багато сусідів уже повернулося. Усі роблять усе можливе – ремонти, латають свої дахи, вікна. Звичайно ж, шрами від "асвабадітєлєй" залишаться надовго. І не тільки фізичні, перш за все душевні.

У дім під Києвом ви вклали всю душу, але на початку вересня розповіли, що змушені продати його, щоб розрахуватися з власником котеджного містечка. Нічого відтоді не змінилося?

Ми дійсно вперше стикнулися з такою кризою, що не можемо виплачувати кредит за будинок. Тому найближчим часом виставляємо його на продаж.

Куди ви переїдете з сім'єю, коли знайдете покупця? Уже підшукуєте варіанти?

Повернемося в Київ. Думаю, це місто вже скучило за нашою родиною.

Вразили чоловіки, які могли виїхати, – про колег-артистів і концерти для військових

лише в листопаді 2020 року Світлана Тарабарова переїхала до нового будинку в селі Дмитрівка. "Ми вдома! Нарешті ми переїжджаємо у наш світлий дім. Не передати емоцій, як ми довго на це чекали, як багато працювали і працюємо, щоб наші діти, нарешті, гралися у своїй дитячій", – писала тоді артистка.Однак кілька тижнів тому стало відомо, що Тарабарова продає будинок через борги – через кризу вона не може розрахуватися з власником котеджного містечка, який заселив їх у кредит, тож тепер шукає "людину, яка забере у класні руки те, що викохали" вони з чоловіком Олексієм.

У лютому ваш зірковий кум Ярмак вступив до лав ЗСУ. Ви підтримуєте з ним зв'язок? Як його стан, бойовий дух?

Усією родиною пишаємося нашим другом Сашею Ярмаком. Талановитим музикантом, а тепер і захисником України. Ми бачимося, слава Богу. Бойовий дух у нього максимальний, і він ще нас встигає заряджати. Сашо, завжди з тобою, дякую, що ти є.

Кум Світлани Тарабарової Олександр Ярмак / Фото з інстаграму репера

Ви не раз наголошували, що війна почалася для вас не 24 лютого, а 8 років тому. Ще до повномасштабного вторгнення росії ви з чоловіком наїздилися по військовим частинам, наспівалися в бліндажах, але активно виступаєте для захисників і зараз. Чи відрізняються ці концерти від тих, які були 2014?

Я пам'ятаю свій перший концерт для військових, і можу з чистим серцем сказати, що ми були взагалі першими з артистів, хто від щирого серця загрузив дві колонки, пультик і поїхав. Пам'ятаю, це був 2014 рік 8 березня, Чонгар, де тоді стояли наші військові. Це Херсонська область. Це був один з найщиріших концертів, який я запам'ятала на все життя. І в той момент я зрозуміла, що поки в Україні не настане перемога, я буду з захисниками.

Концерти не відрізняються. Такі ж палаючі очі, наповнені любов'ю наших захисників. Така ж неймовірна мотивація. Чесно, це найщиріші й найважливіші концерти у моєму житті, і я дуже вдячна нашим захисникам.

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Знаємо, що з концертами до військових ви їздите не сама. Компанію вам складають і колеги-музиканти, і ведучі, і гумористи. На кого з зірок під час війни подивилися по-новому? Хто розкрився з іншого боку й вразив вас як особистість?

Пишаюся всіма артистами, які нарешті зрозуміли, що це потрібно. Що мотивація потрібна, що слова подяки, обійми і такі концерти дуже важливі для підняття бойового духу. Тому дякую і пишаюся кожним артистом, який з нами.

Наразі тільки позитивні емоції та гордість за наших артистів. Багато людей з перших днів війни одразу стали допомагати ЗСУ.

Вразили чоловіки, які могли виїхати, але взяли зброю та одягли форму – Ярмак, Коля Сєрга, Женя Галич, "Антитіла", Андрій Хливнюк, Фагот, Ахтем Сеїтаблаєв, Олег Сенцов. Цей список значно довший, і я прошу вибачення в тих, кого не згадала, але знайте, що вся країна пишається вами.

Так само при можливості "звалити" залишились тут і постійно виступають для військових Юрій Горбунов з бандою своїх чудових гумористів-сценаристів, Пікалов, Кошовий. А як наші хлопці зустрічають запальних дівчат з "Жіночого кварталу" – це треба бачити.

Світлана Тарабарова з Колею Сєргою і Женею Галичем / Фото з інстаграму співачки

2 жовтня у вас відбудеться сольник у Львові. Він стане вашим першим комерційним концертом після 24 лютого. Чому не заробляли так раніше? Адже деякі ваші колеги вже по другому колу збираються в тури.

Львівський концерт мав відбутися ще 9 березня, але з відомих причин був перенесений. Тож фактично ми закриваємо свій гештальт.

Про тури поки зарано говорити – велика частина наших слухачів була вимушена покинути країну. Та й акцент у нас наразі все ж таки на виступах для військових, це зараз займає більшу частину часу. Тури ще будуть, обов'язково, а поки наближаємо перемогу.

Якщо треба буде, стану як і всі, – про військовий облік жінок і виїзд чоловіків за кордон

З благодійною метою ви їздили і в Польщу, і в Чехію, і в Хорватію. Чи виїжджав з вами чоловік Олексій як ваш директор?

Ні, коли я виїжджаю на благодійні концерти за кордон, Олексій, звичайно ж, залишається з дітками вдома, в Україні.

Як узагалі ви ставитеся до виїзду зіркових чоловіків за кордон?

Якщо це волонтерський виїзд на ряд концертів, де вони можуть допомогти зібрати кошти і повернутись в Україну, – абсолютно нормально. Інші варіанти... Напевно, хай залишаться на їхній совісті.

З 1 жовтня жінки деяких спеціальностей повинні стати на військовий облік. Ви співачка, вашої професії в цьому переліку немає. Однак як ви ставитеся до такого наказу Міноборони? Теоретично, змогли б взяти в руки зброю?

Моя зброя – це слово і музика. І я тримаю свою зброю з 2014 року. Це я маю на увазі альбом "Вірю. Знаю", пісні "Повертайся живим" і "Хочу жити без війни". Кожне речення, яке я присвятила Україні і нашим захисникам, – це і є моя зброя.

До обліку жінок ставлюся позитивно. Якщо треба буде стати до лав, – стану як і всі.

Виросте, все дізнається, – що розповідає дітям про війну

Ви ділилися, що вам непросто бути мамою 24 на 7, це стало для вас викликом після 24 лютого. Хтось допомагає вам з дітьми зараз? Няня, з якою ви евакуювалися до Івано-Франківська, досі працює на вас?

Перелік викликів після 24-го (лютого, – 24 канал) зайняв би все інтерв'ю та ще трохи часу. Ми переживали все те, що й мільйони мам з малими дітьми під час евакуації.

Так, наша добра фея Лєна зараз з нами і досі рятує нас в моменти, коли треба поїхати на концерт або позайматися з дітьми. Вона педагог за освітою і багато позитиву та знань діти отримують від неї.

У квітні ви розповідали, що Іван емоційно реагує на звуки повітряної тривоги. Він лякається сирен зараз чи вдома трохи заспокоївся? І що взагалі ваші діти знають про війну? Ольга Фреймут, наприклад, розповідала своїм і про вбитих українців, і про злочини путіна, а тепер почувається винною, бо, цитую, "зрушила їхню психіку". Як тут не перебрати міру?

Нам пощастило більше. Марійці лише виповнилося 2 роки, тож вона ще нічого не розуміє. Іван у 4 роки, звісно, вже розуміє більше, але від жахів війни ми намагаємось його оберігати. Коли виросте, все дізнається.

Наші батьківськи навички ростуть разом з дітьми, тож поки що мені важко дати пораду батькам більш дорослих дітей.

Світлана Тарабарова з сином Іваном / Фото з інстаграму співачки

Про перехід на українську та окупований Херсон

у квітні, живучи в Івано-Франківську, Світлана Тарабарова ділилася, що після виття сирен її 4-річний син каже: "Мамо, не час спати, треба ховатися". На її "це просто літак, він нас захищає" Іван по-дорослому відповідав: "Ні, мамо, це просто бомби ".

У дитинстві ви розмовляли російською мовою, але 2014 року свідомо перейшли на українську. Як пояснювали в одному з інтерв'ю, це був біль, реакція і поштовх зрозуміти, хто ти. Тож як зараз ставитеся до того, що деякі зірки не переходять на українську в публічному просторі, бо нібито "не фонтанують" нею?

Дійсно, 2014 року перейшла свідомо, тому що, на жаль, уся моя родина і я з дитинства були русифіковані. Мої діти вже розмовляють українською. І для нас з чоловіком це наша маленька перемога.

Я вважаю, що кожен українець має перейти на українську мову й захистити себе та своє майбутнє. Мова важлива.

Чи легко вам це далося 8 років тому? Можливо, маєте якісь лайфхаки?

Дівчинці з русифікованого міста з таким самим оточенням – це було дуже непросто.

Спочатку 2014 рік, коли я зрозуміла, що мене дивляться молоді люди, і хтось мусить бути для них прикладом. Я прийняла рішення перейти (на українську, – 24 канал) в публічній площині – перевела всі свої соцмережі, стала давати інтерв'ю та співати виключно українською. А вже потім і народження дітей, заради яких ми з чоловіком остаточно попрощалися з російською в побуті.

Бо хтось дуже правильно підмітив: можливо, українська й не була мовою ваших батьків, але тільки від вас залежить, чи стане вона мовою ваших дітей.

Світлана Тарабарова з чоловіком Олексієм і дітьми / Фото з інстаграму співачки

Ви вірите в те, що ваш рідний Херсон вистоїть, що його не зламають?

Усім серцем вірю і мрію, що кожне окуповане зараз місто вистоїть. Уся Україна вистоїть, і ми з вами разом вдихнемо повітря в день перемоги. А потім будемо важко працювати, відбудовувати і вже цінувати як ніколи. Вистоїмо, переможемо! Слава Україні!