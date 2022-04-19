Українська співачка Світлана Тарабарова разом з дітьми перебралась на захід України. Однак і там часто лунають сирени та йдуть авіаудари з боку Росії.
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Світлана Тарабарова про діалог з сином
Виконавиця пригадала розмову з сином під час повітряної тривоги та розповіла її шанувальникам. Зірка зізналась, що попри юний вік – 3 роки – малий Іван все розуміє.
От так вкладаєш дітей спати і як завиє сирена… Іван каже – мамо, не час спати, треба ховатися… Мовчу, полетів літак... Іван каже – мамо, чуєш? Кажу – так, сину, це просто літак – він нас захищає… А син мені – ні мамо, це просто бомби…
– поділилась Світлана Тарабарова.
"Я думала, він ще маленький, а здається, він все розуміє… Сил і віри всім нам. З нами Бог, з нами ЗСУ", – додала співачка.
Син Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму зірки
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