Через це вона звернулася до прихильників та попросила про допомогу. Артистка вірить, що сила соціальних мереж здатна реалізувати її задум.
Важливо "Вибачте, браття": українці обурені оцінками для Польщі від журі – все про скандал
Світлана Тарабарова хоче заспівати з Охманом
Днями виконавиця написала пісню Stronger Together, яку прагне заспівати разом з артистом з дружньої Польщі – Охманом. Світлана хоче ще більше об'єднати наші країни та закликати світ підтримувати нас.
Співачка просить шанувальників про допомогу. Вона закликає зайти на сторінку Крістіана Охмана та в коментарях позначити її.
Напишіть Крістіану в приватні повідомлення та коментарі під його останніми фото: "Please, sing with Tarabarova "Stronger Together",
– закликала Світлана.
Звернення Світлани Тарабарової до фанатів: дивіться відео онлайн
Скандал з балами для Польщі
- Під час оголошення балів національного журі від України стало відомо, що Польщі судді не віддали жодного балу.
- Це обурило українців, адже наші сусіди з першого дня війни допомагають всім, чим можуть. Зокрема, Польща прийняла в себе понад 3 мільйони наших земляків.
- Однією з членів журі була Ірина Федишин, яка заявила, що поставила Польщі 10 балів і не розуміє, чому Охман отримав від України нуль.
- Та це ще більше розізлило громадськість, адже замість того, щоб вибачитися, Ірина лише виправдовується та піариться на цій ситуації.
- Згодом з'ясувалося, що Ірина поставила Польщі не 10 балів, а віддала 10 місце. Отже, артистка або не розуміє, як оцінювала, або намагається зберегти репутацію.
- Її чоловік Віталій Човник заявив, що для оцінювання виступів покликали професіоналів, які зробили свою справу.
- Голова журі Вадим Лисиця сказав, що йому прикро з цієї ситуації, однак нічого змінювати не буде і не може, бо оцінювання було принциповим.
- Зазначимо, що українські глядачі віддали представнику Польщі найвищий бал – 12. Вони вдячні друзям-полякам за неоціненну підтримку у надзвичайно важкий для всієї країни час.