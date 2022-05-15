В конкурсі Євробачення брали участь 40 країн, проте фіналістів було 25. Згідно з букмекерськими прогнозами, Україні два місяці поспіль прогнозували блискучу перемогу. Так і сталось – завдяки голосуванням глядачів з усієї Європи та Австралії, а також балам суддів ми з великим відривом зайняли 1 місце.

Важливо Абсолютний рекорд: глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали Kalush Orchestra

Склад Національного журі

Щороку склад українського журі, яке виставляє бали за виступи іноземцям, змінюється. Цього року він виглядає так:

Ірина Федишин – естрадна співачка;

– естрадна співачка; Вадим Лисиця – продюсер, режисер телевізійних шоу;

– продюсер, режисер телевізійних шоу; Лук'ян Галкін – український кінознавець та кінокритик, педагог;

– український кінознавець та кінокритик, педагог; Андрій Капраль – співак, соліст вокальної формації "Піккардійська терція", аранжувальник;

– співак, соліст вокальної формації "Піккардійська терція", аранжувальник; Андрій Яцків – мультиінструменталіст, диригент, отримав Греммі як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу "Чорнобиль".

Журі оцінило країни наступним чином:

12 – Великобританія

– Великобританія 10 – Португалія

– Португалія 8 – Нідерланди

– Нідерланди 7 – Греція

– Греція 6 – Швейцарія

– Швейцарія 5 – Азербайджан

– Азербайджан 4 – Швеція

– Швеція 3 – Австралія

– Австралія 2 – Вірменія

– Вірменія 1 – Чехія

Нагадаємо, що речницею від України, яка оголошувала бали, була зірка гурту Go_A. Катерина Павленко торік представляла країну на конкурсі у Нідерландах. Під час оголошення балів вона була одягнена у лаконічну чорну сукню та білу блузу, а на руках мала синьо-жовті стрічки.



Результати голосування журі від України / Скриншот з відео

Катерина Павленко оголосила бали від України: дивіться відео онлайн