В конкурсі Євробачення брали участь 40 країн, проте фіналістів було 25. Згідно з букмекерськими прогнозами, Україні два місяці поспіль прогнозували блискучу перемогу. Так і сталось – завдяки голосуванням глядачів з усієї Європи та Австралії, а також балам суддів ми з великим відривом зайняли 1 місце.
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Склад Національного журі
Щороку склад українського журі, яке виставляє бали за виступи іноземцям, змінюється. Цього року він виглядає так:
- Ірина Федишин – естрадна співачка;
- Вадим Лисиця – продюсер, режисер телевізійних шоу;
- Лук'ян Галкін – український кінознавець та кінокритик, педагог;
- Андрій Капраль – співак, соліст вокальної формації "Піккардійська терція", аранжувальник;
- Андрій Яцків – мультиінструменталіст, диригент, отримав Греммі як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу "Чорнобиль".
Журі оцінило країни наступним чином:
- 12 – Великобританія
- 10 – Португалія
- 8 – Нідерланди
- 7 – Греція
- 6 – Швейцарія
- 5 – Азербайджан
- 4 – Швеція
- 3 – Австралія
- 2 – Вірменія
- 1 – Чехія
Нагадаємо, що речницею від України, яка оголошувала бали, була зірка гурту Go_A. Катерина Павленко торік представляла країну на конкурсі у Нідерландах. Під час оголошення балів вона була одягнена у лаконічну чорну сукню та білу блузу, а на руках мала синьо-жовті стрічки.
Результати голосування журі від України / Скриншот з відео
Катерина Павленко оголосила бали від України: дивіться відео онлайн