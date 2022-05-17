Поэтому она обратилась к сторонникам и попросила о помощи. Артистка верит, что сила социальных сетей способна реализовать ее замысел.
Важно "Извините, братия": украинцы возмущены оценками для Польши от жюри – все о скандале
Светлана Тарабарова хочет спеть с Охманом
На днях исполнительница написала песню Stronger Together, которую стремится спеть вместе с артистом из дружеской Польши – Охманом. Светлана хочет еще больше объединить наши страны и призвать мир поддерживать нас.
Певица просит поклонников о помощи. Она призывает зайти на страницу Кристиана Охмана и в комментариях отметить ее.
Напишите Кристиану в частные сообщения и комментарии под его последними фото: "Please, sing with Tarabarova "Stronger Together",
– призвала Светлана.
Обращение Светланы Тарабаровой к фанатам: смотрите видео онлайн
Скандал с баллами для Польши
- Во время оглашения балов национального жюри от Украины стало известно, что Польше судьи не отдали ни одного балла.
- Это возмутило украинцев, ведь наши соседи с первого дня войны помогают всем, чем могут. В частности, Польша приняла у себя более 3 миллионов наших земляков.
- Одним из членов жюри была Ирина Федишин, заявившая, что поставила Польше 10 баллов и не понимает, почему Охман получил от Украины ноль.
- Но это еще больше разозлило общественность, ведь вместо того, чтобы принести извинения, Ирина только оправдывается и пиарится на этой ситуации.
- Позже выяснилось, что Ирина поставила Польше не 10 баллов, а отдала 10 место. Следовательно, артистка либо не понимает, как оценивала, либо пытается сохранить репутацию.
- Ее муж Виталий Човник заявил, что для оценки выступлений позвали профессионалов, сделавших свое дело.
- Глава жюри Вадим Лисица сказал, что ему досадно по этой ситуации, однако ничего менять не будет и не может, потому что оценка была принципиальной.
- Отметим, что украинские зрители отдали представителю Польши самый высокий балл – 12. Они благодарны друзьям-полякам за неоценимую поддержку в очень тяжелое для всей страны время.