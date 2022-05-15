Під час прямого ефіру організатори підрахували мільйони голосів з усього світу, адже цьогорічний конкурс підкорив серця глядачів з різних куточків планети. Також важливими є бали від національних журі.

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За кого голосувало національне журі від України на Євробаченні-2022

До складу професійного журі від України увійшли Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків та Лук'ян Ґалкін. Бали від них оголосила солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка минулого року виступала на Євробаченні.

Отож, результати голосування журі в Україні такі:

Велика Британія – 12 балів

Португалія – 10 балів

Нідерланди – 8 балів

Греція – 7 балів

Швейцарія – 6 балів

Азербайджан – 5 балів

Швеція – 4 бали

Австралія – 3 бали

Вірменія – 2 бали

Чехія – 1 бал



Результати голосування журі від України / Скриншот з відео

Катерина Павленко оголосила бали від України: дивіться відео онлайн