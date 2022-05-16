Польща з першого дня війни допомагає нашій країні, як може. Тому українців обурило те, що професійне журі України не дали друзям жодного балу на Євробаченні-2022.
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Вадим Лисиця про оцінки Польщі на Євробаченні-2022
Головою цьогорічного журі був музичний продюсер Вадим Лисиця. Він зазначив, що члени журі підписали угоду, де мовилося про те, що вони не можуть враховувати в своєму голосуванні політичний аспект. Нібито журі мало оцінювати лише номер, пісню та виступ учасника.
Лисиця додав, що більшість країн ЄС проголосували майже так само, як Україна. Не лише наші журі так думали. "Це голосування показало рівень номеру, співу і пісні. І всю любов, яка спрямована нами і мною також Польщі, польському народу за його величезну допомогу виразилось у 12 балів від глядачів".
Однак нині в будь-якій події чи дії все одно враховується політичний аспект. Друзі-поляки підтримують нас і наші бали на Євробаченні – це найменше, чим могли віддячити.
Вадим пояснив, що разом з членами журі була людина, яка контролювала цей процес. Результати голосування всі журі вперше побачили вже під час їх оголошення: "Я взагалі не знав, який результат буде в Польщі, Великої Британії чи ще в когось. Тому й для журі це було новиною. Для мене це неприємна новина. Піднявся шалений ґвалт з цього приводу".
За словами продюсера, йому прикро, що так сталося. Лисиця вибачився перед польським народом.
Мені особисто прикро і я вибачаюсь перед польським народом за те, що так вийшло. Але нічого змінювати не буду, не можу. Бо це принципова позиція. Це оцінювання було принциповим. Все зроблено чесно і прозоро,
– заявив голова нацжурі.
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Скандал з балами для Польщі на Євробаченні-2022
- Під час оголошення результатів голосування національного журі України стало відомо, що Польща від нашої країни не отримала жодного балу.
- Це неабияк обурило українців, адже поляки – наші друзі, які у час війни допомагають всім, чим можуть.
- Звинувачення посипалися на адреси членів журі, серед яких була естрадна співачка Ірина Федишин.
- Артистка не вибачилася, а заявила, що 12 балів поставила Великій Британії, а 10 балів – Польщі. Щоб підтвердити слова, вона навіть опублікувала фото анкети для голосування. Та це ще більше розізлило громадськість.
- Однак згодом інший член журі Андрій Капраль пояснив, що журі дають не бали, а виставляють місця. Отже, Ірина Федишин дала Польщі не 10 балів, а поставила 10 місце.
- На сайті Євробачення вже опублікували результати голосування журі, де чітко це видно. Велику Британію Ірина справді поставила на перше місце.