Ірина опублікувала допис, в якому намагалася пояснити, чому сталося так, що Польща від українського журі на Євробаченні отримала нуль балів. Артистка навіть опублікувала фото бланку, на якому оцінювала виступи виконавців.
До теми "Вибачте, браття": українці обурені оцінками для Польщі від журі – все про скандал
Ірина Федишин про бали Польщі на Євробаченні
Виконавиця заявила, що ситуація, яка склалася з Польщею, їй також не приємна. Саме ця країна найбільше допомагає нам під час війни, прийняла понад 3 мільйони українців, яким довелося втікати від війни. Ірина запевняє, що, коли побачила результати оцінювання, була шокована.
Кожен з членів журі виставляв оцінки в окремому бланку, не мав права їх обговорювати, оскільки всі результати юридично фіксує нотаріус, а потім всі бали сумуються організаторами в цифри. Незважаючи на те, що оприлюднювати свої оцінки не можна і за це Федишин можуть оштрафувати, вона показала бали, які поставила Польщі.
Як так вийшло, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це запитання. Ми щиро вдячні польському урядові і народу за все, що вони для нас роблять: надають прихисток для жінок і дітей, передають неймовірно велику гуманітарну допомогу і всіляко підтримують Україну. Це неоціненно. Мені шкода, що так вийшло. Не знаю, як голосували інші, мої бали для Польщі – 10,
– написала Федишин.
Ірина Федишин про оцінки Польщі / Фото з інстаграму співачки
Та, судячи з коментарів під дописом, виправдання Ірини ще більше розізлили громадськість. Тепер артистку звинувачують в тому, що вона домалювала одиницю для фото.
- "Оцінки ставило журі, яке знало, що їхні бали покажуть по телебаченню на весь світ. Оцінки ставили ви, а соромно нам!"
- "Який жахливий фотошоп! Якщо наблизити, то навіть неозброєним оком видно! Це жах!"
- "Якщо чесно, я не розумію, як ви стали членом цього журі? Хто вас взяв? Людину, якій самій далеко ще до вокалу! А результати – це взагалі абсурд! Це не можливо, а значить просто дописали 0 або 1! Бо переживаєте за своє корито! Ганьба вам!"
- "А може ви одиницю тепер дописали?"
- "Як це ви не знаєте, як вийшло для Польщі нуль? Для чого тоді журі? Ваші голоси показали нашу вдячність Польщі, Естоні, Литві. Соромно перед цими країнами".
- "Зараз ви цим дописом прикриваєте себе. Цей допис нічого не вирішить. Ви повелися ганебно. Ганьба вам! Зробили ви, а цілому народові тепер відповідати. Зганьбили Україну".
- "Ганьба! Як можна було так зробити, потім ще так підло виправдовуватися?"