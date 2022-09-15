Артистка повідомила про скасування концертів та відреагувала на інцидент у соцмережах.

Важливо Тур Ані Лорак викликав хвилю протесту у Німеччині

Прихильники щойно надіслали відео придбаних квитків на мої концерти у Німеччині в межах благодійного туру на підтримку України. На свій жах я виявила, що квитки роздрукували на бланках, де неправильно називають моє шоу і вказано медіапартнером "Первый канал", що не відповідає дійсності,

– наголосила Світлана Лобода.

Співачка пояснила, що за друкування квитків відповідають організатори. Лобода скасувала концерти до повної заміни квитків.



Нагадаємо, тур в Європі запланувала й гастролерка Ані Лорак. Співачка планує виступити в Німеччині та Чехії. Оскільки росіян за кордоном не люблять, то Лорак вирішила згадати, що вона громадянка України, назвала себе "найтитулованішою українською співачкою". Що про це кажуть українці та Мінкульт – дізнайтеся тут.