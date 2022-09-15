14 вересня о 19:00 гурт "ВВ" повинен був з'явитися на сцені гамбурзького клубу Індра, де починали легендарні The Beatles. Однак їхній концерт несподівано скасували. Як пояснив Олег Скрипка, там українців назвали фашистами. На його думку, це справа рук росіян.

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Як росіяни зірвали концерт Олега Скрипки в Гамбурзі

Українська музика несподіваним чином отримала супротив якихось "таємних сил" в Німеччині. Починають скасовувати наші концерти під егідою, що українці – це фашисти, і фашистам не можна співати рідною мовою і співати своїх пісень. Ми всі розуміємо звідки тут ноги ростуть і, на жаль, німці ніби стають на сторону українців, але клуби не дотримуються контрактів, і ми не можемо потрапити в ці клуби,

– зізнався Олег Скрипка.

Однак додав, що в Гамбурзі вони виступлять навіть попри те, що росіяни всіляко перекривають їм доступ до концертних майданчиків.

"Така корупція, так працюють довгі руки кремля. Але ми все одно зробимо концерт, слідкуйте за подіями, як вони будуть розвиватися. Слава Україні. Героям Слава", – завершив Олег Скрипка.

Як на скасування концерту реагує мережа

У коментарях чимало фанів гурту "Воплі Відоплясова" зазначили, що не здивовані активізацією "таємних сил" у Німеччині, адже там потужна російська діаспора:

"На жаль, у Німеччині велика не тільки українська діаспора, але й російська, і ці люди ставляться дуже агресивно до всього, що стосується України. Але час все розставить на свої місця";

"Саме в Німеччині досі плануються концерти Аллегрової, Михайлова, Лепса, Бузової, "Отпетых мошенников" і іншого шлаку. Ясно, що саме в Німеччині в них є свої канали зараз більше, ніж де-небудь";

"Вони і музики нашої бояться";

"Бояться, бо ніхто так не підіймає бойовий дух, не заряджає енергією, як Олег Скрипка на концертах".

Нагадаємо, у серпні письменник Сергій Жадан розповідав, що концерт його гурту "Жадан і Собаки" в Мілані також скасували. Тоді організатор написав, що музиканти "збиратимуть гроші на війну", а це нібито незаконно в Італії і його могли заарештувати.