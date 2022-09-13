Традиційний ізраїльський фестиваль "Звуки моря" відбувся в курортному місті Ашдод на узбережжі Середземного моря й зібрав близько 5 тисяч глядачів. Серед них знайшлися ті, яким не сподобалася правда Олі Полякової про напад росії на Україну.

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Як "фанати пуйла" спробували зірвати виступ Полякової в Ізраїлі

Незважаючи на спробу зірвати мій виступ з боку декількох фанатів пуйла, на концерті в ізраїльському Ашдоді я відчула неймовірну підтримку України від глядачів, від всього залу. Це був один з найкращих моїх виступів,

– поділилася співачка.

З відео видно, що в перерві між піснями Оля Полякова заговорила про війну на Батьківщині: "Коли відбулося російське вторгнення в Україну, зрозуміло, усі були жахливо налякані, усі були жахливо розбиті". Під час цих слів з кількох місць у залі пролунали свист і невдоволені крики.

"Це що? Хтось не знає цієї інформації? Я комусь відкриваю очі? Українці, ви тут? Ми ж усі знаємо?" – обурено звернулася артистка. У відповідь зал вибухнув оваціями, тож вона продовжила. Полякова розповіла, як після благодійного матчу в Хорватії, де вона співала гімн України, дівчинка подарувала їй браслет, який плела в підвалі Маріупольського драмтеатру.

"Якраз сталася трагедія в Маріупольському театрі. Я його (браслет, – 24 канал) одягла і сказала, що зніму лише тоді, коли закінчиться війна. Звичайно ж, перемогою України", – заявила співачка зі сцени.

Я говорю про Україну на кожному своєму виступі попри його формат. Завжди бачу в залі щиру підтримку нашого народу в кожній країні,

– наголосила Оля Полякова у своєму дописі.

До слова, раніше співак Володимир Дантес розповідав, що в Ізраїлі йому теж "прилетіло" від росіян. У місті Хайфа вони влаштувати цілий мітинг в підтримку тих, кого притісняють, себто себе.

Цікаво, що після цього Олі Поляковій передали прапор України, і вона видала емоційну промову про те, як з двома доньками у страху тікала за кордон.

"Коли почалася війна, я була викинута зі своєї країни. Я їхала як всі мами і рятувала своїх дітей. І тільки одне я собі говорила, щоб вони не бачили моїх сліз, не бачили, що мені страшно. І що перший раз у житті я не сильна, не драйвова, а просто мати, яка боїться за своїх дітей. і я собі казала: "Все буде добре", – заявила артистка й виконала свій новий україномовний трек "Все буде добре".