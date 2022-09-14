Зрадниця вкотре пробила дно. Майже 7 місяців вона замовчує війну в Україні, продовжує жити та працювати в росії, спонсорує армію, яка вбиває земляків. Однак для концертів у Європі Лорак вирішила пригадати про нагороди, які колись отримувала в Україні.

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Зрадниця Ані Лорак хоче виступити в Європі

Зрадниця запланувала тур Європою. На сайті, де продають квитки на концерт російської гастролерки, з'явився цікавий опис про неї. Лорак назвала себе "найтитулованішою співачкою України", згадала, що колись отримала звання народної артистки України.



Опис про Ані Лорак на сайті продажу квитків на її концерти

Ані Лорак знає, як до росіян ставляться у Європі, тому вирішила не афішувати те, що вона зрадила Україну та обрала життя в країні-агресорці. Ба більше, скористалася ставленням європейців до війни в Україні.

Тур Німеччиною та Чехією має розпочатися 21 жовтня, однак є велика ймовірність того, що українці та європейці, які всіляко підтримують Україну завадять цьому. В Гамбурзі вже оголосили про акцію проти Ані Лорак.

Українці закликають позбавити Ані Лорак нагород

Блогер Віталій Гордієнко відреагував на абсурдний анонс туру зрадниці, де вона згадала, що є громадянкою України.

Українці у Чехії та Німеччині, закликаю вас організувати акції протесту під її концертами. А відповідне міністерство в Україні закликаю позбавити всіх звань і титулів співачку Ані Лорак,

– емоційно висловився Гордієнко.

Реакція Мінкульту

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Мінкульт працює над поправками в закони, щоб таких "народних", які досі користуються званнями, наша країна більше не бачила.

Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені,

– наголосив Ткаченко.