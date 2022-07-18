У Тель-Авіві Дантес виступив у рамках благодійного туру "Доброго вечора, ми з України". З ним співали Монатік, Настя Каменських, Потап, Alina Pash, гурт KAZKA, а зал був в синьо-жовтій символіці та українських прапорах. Тож росіяни Ізраїлю розгнівилися й стали слати листи, що такі як Дантес "розпалюють ненависть".

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Як Дантесу "прилетіло" від росіян в Ізраїлі

Про те, що образив росіян, співак дізнався вже у Хайфі, куди приїхав з концертом. Там емігранти з росії влаштувати цілий мітинг в підтримку цих, кого притісняють.

Ми виступаємо, збираємо гроші для України, підтримуємо тимчасово переселених. Нагадуємо світу, що війна триває, і треба продовжувати робити все, що тільки можна задля перемоги України, наводимо факти, показуємо, що відбувається в країні. А після терористичного нападу у Вінниці росіяни роблять мітинг, що їх притісняють і ненавидять,

– написав Дантес.

Однак додав, що росіяни поплатяться й за це: "Як то кажуть, карма – с*ка. Вона дуже швидка і сильна. Кожного дожене".

У мережі підтримали Дантеса