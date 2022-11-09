Світлана Лобода в США обгорнулася прапором і заспівала "Щедрик": мережа обурюється

Співачка Світлана Лобода перебуває в концертному турі в США. Кожен виступ вона закінчує виконанням "Щедрика", виходить на сцену з українським прапором, але багато користувачів мережі вважають це показовим явищем.

Хоча до різдвяних свят ще два місяці, Світлана Лобода співає "Щедрик" вже зараз. Вона поїхала в США, де збирає на концертах багато прихильників з України. Зал радо співає разом з Лободою.

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Світлана виходить на сцену з великим прапором України в руках, збирає аншлаги. Зокрема, наприкінці кожного концерту разом зі всіма глядачами співає "Щедрик".

"Щедрик". Дужа красива пісня, якою тепер закінчую кожний свій виступ. Це кульмінація, яка ставить крапку. Далі буде,

– написала Світлана під відео.

Реакція мережі

Багато підписників Лободи вважають, що вона нещира і такий виступ – "показуха". Також активно коментують допис незадоволені росіяни.

"Всі пісні російською мовою, а одну "витиснула" українською. Лобода!"

"Це показуха. Для чого так робити?"

"Тур, концерти і більшість пісень російською мовою".

"Найкраща акторка України! Шкода, що Оскара там не дають".

"Запроданка, для чого цей цирк?"

"Я щось не розумію. Йде війна, а народ на концертах веселиться".

Та є й віддані прихильники артистки, які засипають її компліментами.

"Надзвичайно зворушливий концерт кожного концерту".

"Дуже класна пісня. Світлано, ви найкраща співачка".

"Гідна донька України. Не зламалася. Так тримати".

"Я дуже рада, що ви, Світлано, не стали на бік зла. Ви витримали хейт і йдете далі. Перед собою ви чесна, але всім людям ніколи не вгодити. Співайте і працюйте для себе, для людей, для України".

Що українські зірки кажуть про Лободу