Сумую сильно, – Володимир Остапчук згадав про дітей від першого шлюбу

У першому шлюбі Володимира Остапчука з Оленою Войченко народилося двоє дітей – донька Емілія та син Еван. Зараз вони в Канаді. Зірковий батько вперше за багато місяців згадав про них в інстаграмі.

Після розриву з Христиною Горняк Володимир Остапчук не виносить особисте життя на публіку, однак на питання про дітей відповів. Хтось з підписників написав: "Чи будете бачити своїх діток? Така розлука, як ви витримуєте?" Телеведучий розчулився й зізнався, що йому ще пощастило.

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Володимир Остапчук розповів про дітей

Ведучий опублікував фото доньки Емілії в червоному зимовому костюмі та ковпаку чарівниці та пригадав, як у серпні 2022 року літав до них у Канаду.

Як і всі батьки, сумую сильно! Але мені за рік пощастило побачити їх один раз вживу,

– прокоментував Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук про дітей від Войченко / Фото з інстаграму шоумена

Нагадаємо, пів року тому Володимир Остапчук літав у Торонто, щоб провести благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, і зустрівся там з дітьми від Олени Войченко. Він возив їх на озеро Онтаріо та показував півмільйонній аудиторії, як виросли Еван та Емілія.

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До речі, до того вони бачилися в березні на кордоні, коли Олена вивозила дітей. "Я приїхав вночі, десь 11 година вечора, побачив Емілію, Евана, останній раз обійняв, передав деякі речі матеріальні, і вона виїхала за кордон. І після цього заблокувала мене", – ділився Володимир Остапчук. Його перша дружина або ігнорувала смски та дзвінки, або "відписувала свої стандартні тексти, що він не має права бачитися з дітьми".

Які стосунки в них зараз – невідомо. Можливо, після розлучення Остапчука з Христиною Горняк Олена Войченко охолола, адже відкрито не любила її та називала "професійною коханкою Шуфрича".