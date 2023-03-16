После разрыва с Кристиной Горняк Владимир Остапчук не выносит личную жизнь на публику, однако на вопрос о детях ответил. Кто-то из подписчиков написал: "Вы будете видеть своих деток? Такая разлука, как вы выдерживаете?" Телеведущий растрогался и признался, что ему еще повезло.

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Владимир Остапчук рассказал о детях

Ведущий опубликовал фото дочери Эмилии в красном зимнем костюме и колпаке волшебницы и вспомнил, как в августе 2022 летал к ним в Канаду.

Как и все родители, скучаю сильно! Но мне за год посчастливилось увидеть их однажды вживую,

– прокомментировал Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук о детях от Войченко / Фото из инстаграма шоумена

Напомним, пол года назад Владимир Остапчук летал в Торонто, чтобы провести благотворительный аукцион в поддержку ВСУ, и встретился там с детьми от Елены Войченко. Он возил их на озеро Онтарио и показывал полумиллионной аудитории, как выросли Эван и Эмилия.

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Кстати, к тому они виделись в марте на границе, когда Елена вывозила детей. "Я приехал ночью, где-то 11 часов вечера, увидел Эмилию, Эвана, последний раз обнял, передал некоторые вещи материальные, и она уехала за границу. И после этого заблокировала меня", – делился Владимир Остапчук. Его первая жена либо игнорировала смски и звонки, либо "отписывала свои стандартные тексты, что он не имеет права видеться с детьми".

Какие отношения у них сейчас – неизвестно. Возможно, после развода Остапчука с Кристиной Горняк Елена Войченко остыла, ведь открыто не любила ее и называла "профессиональной любовницей Шуфрича".