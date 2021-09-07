Створюєш собі фортецю, – Настя Каменських поділилась, що погладшала після втрати батька
Джерело:ЖВЛ
Популярна українська співачка Настя Каменських пережила чималий стрес після смерті батька. Вона зізналась, що набрала зайву вагу, бо звикла "заїдати" горе.
На початку 2021 року відома українська співачка Настя Каменських втратила батька. Вона довго переживала горе й навіть страждала від панічних атак.
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Як Каменських справлялася зі стресом
Через смерть батька Настя Каменських трохи погладшала. Так знаменитість намагалась вгамувати стрес. Коли після втрати пройшло пів року – вона перестала "заїдати" горе.
Я, наприклад, набрала декілька кілограмів, тому що після смерті батька, кожен переживає горе по своєму. Я його заїдаю. Мама навпаки схудла, у неї ком у горлі був. А у мене навпаки, коли гладшаєш, то створюєш собі фортецю,
– зізналась співачка.
Настя Каменських додала, що раніше дуже страждала від комплексів. Через постійні гастролі та стрес їй не вдавалося взяти себе в руки. Та потім виконавиця ретельно працювала над своїм тілом. Однак вона досі на шляху до прийняття себе.
"Намагаюся любити себе навіть такою якою є, навіть з набраними кілограмами", – поділилась артистка.
Настя Каменських з батьком / Фото з інстаграму Насті Каменських
Смерть батька Насті Каменських
- Про сумну звістку в родині співачка повідомила наприкінці січня 2021 року. Олексій Жмур був спортсменом та музикантом.
- Настя Каменських не приховувала, що важко переживала втрату. Вона наголосила, що до такого не можна бути готовою.
- Зірка зізнавалась, що після смерті тата вона вперше боролась з панічною атакою: "Це були дуже дивні відчуття, коли вся буря емоцій виходить з тебе через край і ти не можеш контролювати свій стан. Найстрашніше, що ти реально не можеш нічого зробити".
- Також виконавиця розповідала, що батько помер від старості. Вона дізналась про це від мами. Настя Каменських так і не змогла зайти до зали, де кремували Олексія та попрощатися з ним. Щоб відновитися після горя, вона з мамою та подругами подорожувала Мексикою.