Створюєш собі фортецю, – Настя Каменських поділилась, що погладшала після втрати батька

Популярна українська співачка Настя Каменських пережила чималий стрес після смерті батька. Вона зізналась, що набрала зайву вагу, бо звикла "заїдати" горе.

На початку 2021 року відома українська співачка Настя Каменських втратила батька. Вона довго переживала горе й навіть страждала від панічних атак.

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Як Каменських справлялася зі стресом

Через смерть батька Настя Каменських трохи погладшала. Так знаменитість намагалась вгамувати стрес. Коли після втрати пройшло пів року – вона перестала "заїдати" горе.

Я, наприклад, набрала декілька кілограмів, тому що після смерті батька, кожен переживає горе по своєму. Я його заїдаю. Мама навпаки схудла, у неї ком у горлі був. А у мене навпаки, коли гладшаєш, то створюєш собі фортецю,

– зізналась співачка.

Настя Каменських додала, що раніше дуже страждала від комплексів. Через постійні гастролі та стрес їй не вдавалося взяти себе в руки. Та потім виконавиця ретельно працювала над своїм тілом. Однак вона досі на шляху до прийняття себе.

"Намагаюся любити себе навіть такою якою є, навіть з набраними кілограмами", – поділилась артистка.



Настя Каменських з батьком / Фото з інстаграму Насті Каменських

Смерть батька Насті Каменських