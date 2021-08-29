Успішна українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками новими інстаграм-сторіз. Зірка поділилась, що дуже погано почувається.

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Настя Каменських поскаржилась на алергію

Виконавиця зізналась, що страждає від сильної алергічної реакції. У зірки набрякло практично все тіло, через що їй було важко навіть розплющити очі.

Неймовірна проблема, яка заважає жити, працювати, функціонувати, думати й найголовніше бачити. Я ще ніколи не стикалася з цією проблемою. Помираю. Просто помираю від алергії, через яку набрякло все тіло: обличчя, руки, пальці та очі. Все постійно свербить,

– зізналась артистка.

Настя Каменських розповіла, що навколо її будинку росте багато амброзії, через яку й могла виникнути алергія. Однак вона ще здасть аналізи, щоб зрозуміти, що саме її турбує.

Будучи відвертою з фанами, співачка показала фото свого обличчя без жодних фільтрів. Вона додала, що найбільше страждають очі, які сильно сверблять: "Це просто неможливо терпіти".



Настя Каменських / Фото з інстаграм-сторіз

Настя Каменських також поділилась, що ходить на зйомки. Там їй наносять макіяж, через що страждає набрякле від алергії обличчя, а від яскравого світла софітів втомлюються очі.

Знімається знаменитість у загадковому шоу "Маска". Однак прем'єра проєкту відбудеться трохи згодом. Поки що організатори оголосили усіх зіркових детективів. До їхнього складу увійшли:

Настя Каменських;

Олег Винник;

Оля Полякова;

Дзідзьо;

Андрій Данилко.

Нещодавно не було відомо, чи зможе брати участь у шоу Андрій Данилко. Та він побачив, наскільки полюбився дітям, фанатам проєкту, тому вирішив продовжити відгадувати героїв під масками вже у 2 сезоні.