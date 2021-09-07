На початку 2021 року відома українська співачка Настя Каменських втратила батька. Вона довго переживала горе й навіть страждала від панічних атак.

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Як Каменських справлялася зі стресом

Через смерть батька Настя Каменських трохи погладшала. Так знаменитість намагалась вгамувати стрес. Коли після втрати пройшло пів року – вона перестала "заїдати" горе.

Я, наприклад, набрала декілька кілограмів, тому що після смерті батька, кожен переживає горе по своєму. Я його заїдаю. Мама навпаки схудла, у неї ком у горлі був. А у мене навпаки, коли гладшаєш, то створюєш собі фортецю,

– зізналась співачка.

Настя Каменських додала, що раніше дуже страждала від комплексів. Через постійні гастролі та стрес їй не вдавалося взяти себе в руки. Та потім виконавиця ретельно працювала над своїм тілом. Однак вона досі на шляху до прийняття себе.

"Намагаюся любити себе навіть такою якою є, навіть з набраними кілограмами", – поділилась артистка.



Настя Каменських з батьком / Фото з інстаграму Насті Каменських

Смерть батька Насті Каменських