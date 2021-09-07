На початку 2021 року відома українська співачка Настя Каменських втратила батька. Вона довго переживала горе й навіть страждала від панічних атак.
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Як Каменських справлялася зі стресом
Через смерть батька Настя Каменських трохи погладшала. Так знаменитість намагалась вгамувати стрес. Коли після втрати пройшло пів року – вона перестала "заїдати" горе.
Я, наприклад, набрала декілька кілограмів, тому що після смерті батька, кожен переживає горе по своєму. Я його заїдаю. Мама навпаки схудла, у неї ком у горлі був. А у мене навпаки, коли гладшаєш, то створюєш собі фортецю,
– зізналась співачка.
Настя Каменських додала, що раніше дуже страждала від комплексів. Через постійні гастролі та стрес їй не вдавалося взяти себе в руки. Та потім виконавиця ретельно працювала над своїм тілом. Однак вона досі на шляху до прийняття себе.
"Намагаюся любити себе навіть такою якою є, навіть з набраними кілограмами", – поділилась артистка.
Настя Каменських з батьком / Фото з інстаграму Насті Каменських
Смерть батька Насті Каменських
- Про сумну звістку в родині співачка повідомила наприкінці січня 2021 року. Олексій Жмур був спортсменом та музикантом.
- Настя Каменських не приховувала, що важко переживала втрату. Вона наголосила, що до такого не можна бути готовою.
- Зірка зізнавалась, що після смерті тата вона вперше боролась з панічною атакою: "Це були дуже дивні відчуття, коли вся буря емоцій виходить з тебе через край і ти не можеш контролювати свій стан. Найстрашніше, що ти реально не можеш нічого зробити".
- Також виконавиця розповідала, що батько помер від старості. Вона дізналась про це від мами. Настя Каменських так і не змогла зайти до зали, де кремували Олексія та попрощатися з ним. Щоб відновитися після горя, вона з мамою та подругами подорожувала Мексикою.