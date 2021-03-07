До цього не можна бути готовою, – Настя Каменських розповіла, як пережила смерть батька
Успішна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, в січні втратила батька. Артистка поділилася, що до такого моменту не можна бути готовою. Дівчина розповіла, що смерть тата є дуже важкою для неї.
Джерело:"Світське життя"
Після смерті батька Настя Каменських продовжувала активно працювати. Сталося так, що саме на той час, коли тато пішов з життя, у виконавиці була запланована прем'єра пісні. Вона вирішила не переносити її, а присвятити батькові.
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Настя Каменських про смерть тата
Артистка зізналася, що батькові дуже подобалася пісня "Почуття". Також він з нетерпінням чекав на прем'єру відео, оскільки в ньому знімалася мама Каменських – Людмила. Настя поділилася, що батько побачив цей ролик, проте вже з іншого світу.
Ми запланували вихід цієї пісні. Так сталося, що я втратила батька. Але потім зрозуміла, що це найкращий спосіб ще раз сказати йому про любов та подякувати за підтримку. Розумію, що тато був похилого віку і точно знаю, що він пішов в найкращий світ. Проте це завжди дуже важко,
– розповіла NK.
Зірка додала, що останні місяці життя батька вона дуже багато часу проводила разом із ним. Мама з татом часто приїжджали у заміський будинок Каменських, оскільки там є можливість подихати свіжим повітрям на вулиці, прогулятися.
Тато завжди казав мені, що неважливо, з ким я буду. Для нього найголовніше, щоб я по-справжньому кохала. Одного разу він мене запитав: "Ти отримала сонячний удар, закохалася до нестями? Мої батьки безмежно кохали один одного і навіть зараз мама дуже сумує за татом. Вони показали, що найголовніше – це кохання,
– поділилася виконавиця.
Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн
Смерть батька Насті Каменських
- 25 січня 2021 року NK повідомила, що її батько помер.
- Зірка опублікувала зворушливе відео з татом, яке зняла під час святкування Нового року.
- Причину смерті співачка не повідомила.
- Через декілька днів знаменитість презентувала пісню "Почуття", на прем'єру якої дуже чекав її татусь.
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