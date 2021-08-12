Відома українська співачка Настя Каменських нещодавно розповіла, що часто не вміє розслаблятися. Тому відпустки для неї бувають справжнім випробуванням. Так само категорично колись зірка ставилась до своєї фігури.

До слова Настя Каменських в Хорватії відпочиває на яхті: фото

Настя Каменських про ставлення до зовнішності

Виконавиця поділилась, що на початку свого здорового способу життя вона була доволі строгою та вимогливою до себе.

Текст публікації Насті Каменських

Тоді я кайфувала від строго режиму харчування, тренувань по чіткому графіку і дуже вимогливого ставлення до самої себе. Або чорне, або біле. Так і ніяк по-іншому. Я навіть зриви або cheat days дозволяла собі ой як рідко,

– зізналась Каменських.

Зірка додала, що дуже лаяла та критикувала себе за зайві сантиметри на талії чи кілька кілограмів. Водночас тоді їй ставало некомфортно, Настя не могла прийняти своє тіло і саму себе. Та зараз все змінилося.

Текст публікації Насті Каменських

Сьогодні все інакше. Я шукаю і поступово знаходжу свій баланс між чорним і білим. Між заборонами та дозволами. У моєму житті все так само спорт, збалансоване харчування і бажання йти до цілей! Але при цьому я не картаю себе за зайві сантиметри в об'ємі або пару кілограмів,

– наголосила співачка.

Настя Каменських додала, що її баланс залежить від прийняття та любові до себе: "Найцікавіше, що і в моменти строгості пару років назад і в моменти послаблення зараз – я щаслива. Я щаслива від того, що змінююся. Внутрішньо і зовні. Не знаю, як буде завтра, але сьогодні кожну зміну я зустрічаю з любов'ю, прийняттям і вдячністю. Це мій досвід і мій вибір. Я щаслива, що вибираю бути різною", – підсумувала Настя Каменських.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

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Прихильники знаменитості погоджуються з її словами у відвертому дописі. Вони діляться власними історіями: