Зазначимо, що чутки про розрив пари почали ширитися ще влітку минулого року. Проте Аліна уникала прямих відповідей на запитання про її особисте життя, лише натякала, що розійшлася з Полянським.

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Нарешті, під час відповідей у Instagram-Stories артистка вирішила відверто поговорити про стосунки. Співачка заявила, що бойфренда зараз у неї немає і додала, що її серце вільне.

Ані хлопця, ані коханця в мене немає,

– відповіла Аліна Гросу.



Аліна Гросу прокоментувала особисте життя / Фото з її інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Аліни Гросу з актором-росіянином

Співачка почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським ще у 2019 році. До 24 лютого вони здавалися ідеальною парою, але потім пара припинила публікувати спільні фото, а актор з Росії взагалі зник із соцмереж.

Восени 2022 року коханий Аліни Гросу засвітився у Москві з артистами, що підтримують війну. Хоча за той час, що він був у Чернівцях, Полянський ні слова не сказав про війну.

Після поїздки Полянського до Росії співачка написала вірш про болісне розставання та нерозділене кохання. "Дуже боляче, коли коханий чоловік зраджує", – коментували тоді фани.

До слова, нещодавно Аліна пройшла лікування в одному зі госпіталів в Індії. Співачка розповіла, як пройшло її відновлення та зізналася, на скільки кілограмів вона схудла.