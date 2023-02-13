Гросу в Instagram-Stories зізналася, що три тижні провела у медзакладі Індії, де мала особливу дієту та постійно перебувала під наглядом лікарів. За цей час співачка різко схудла.
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Вона подякувала всій команді фахівців-лікарів з Індії за те, що вони постійно про неї піклувалися та ще й допомогли. Гросу показала світлину, яку зробила з працівницею госпіталю у перший день, а потім поділилася кадрами, зробленими після лікування.
Аліна Гросу схудла / Фото з її інстаграму
На скільки схудла Аліна Гросу
Співачка зізнається, що вона схудла на п'ять з половиною кілограмів. "Окрім того, моє тіло підтягнули", – написала Гросу.
Не дивно, що співачці вдалося скинути вагу за такий час, адже дієта у індійському госпіталі була справді сувора. Раніше Instagram-Stories Аліна Гросу показала свій обід – їй подали малесенькі шматочки якогось смаженого овочу, буквально ложку салату та два види страви з соусом.
Дієта Аліни Гросу / Фото з її інстаграму
Нагадаємо, що кілька місяців тому Аліні Гросу зробили операцію в Україні, яка тривала 3,5 години. Однак що саме стало причиною хірургічного втручання, виконавиця не повідомила.