Поки Аліна Гросу оговтується від операції, її коханий Роман Полянський ходить на кінопокази в Москві. Він тишком-нишком чкурнув у Росію й прийшов на прем'єру фільму "Петрополіс". Про це інформує 24 канал з посиланням на росЗМІ.
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Наречений Аліни Гросу Полянський втік у Москву
38-річний Роман Полянський з'явився на червоному хіднику в кінотеатрі "Жовтень" у Москві. Компанію на прем'єрі науково-фантастичного трилера "Петрополіс" йому склала не кохана Аліна Гросу, а донька Марфа. Схоже, у Росії актора прийняли як свого, адже за всі вісім місяців він так і не висловився про війну.
Варто наголосити, що своєю присутністю Полянський уважив режисера Валерія Фокіна, який "повністю підтримує рішення керівництва РФ розпочати спецоперацію в Україні".
"Думки можна мати які завгодно, але є одна: є країна, яку ми любимо і в якій ми живемо. Тому все потрібно робити в ім'я того, щоб їй було краще", – казав Фокін у коментарі пропагандистським росЗМІ.
- Нагадаємо, Павло Зібров, який на початку повномасштабної війни гостював у родини Гросу в Чернівцях, хвалив нареченого співачки Романа Полянського. Він запевняв, що росіянин – "наш хлоп, патріот України", який "морди б'є тим, хто хоч криве слово скаже проти України". "Дай Боже нам таких москалів побільше б, як чоловік Алінки", – жартував Зібров.
- Тоді як акторка Наталка Денисенко відверто засуджувала Полянського, який "пригрівся" в Україні, але не виступив проти війни. "Я вважаю, що такі емігранти з Рошляндії, які мовчать, мають їхати геть з України", – обурювалася Денисенко ще у квітні.