Співачка Аліна Гросу, яка виїхала до Сполучених Штатів, відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Там вона вперше згадала про бойфренда Романа Полянського.

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Аліна Гросу прокоментувала розставання з Полянським

На запитання про стосунки Аліни з росіянином Полянським Аліна Гросу відповіла лаконічно. Вона поділилась, що даремно показувала своє особисте життя в мережі.

Всі все пропустили. Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, це була моя помилка – показувати особисте життя. Можливо, пізніше розповім,

– заявила Гросу.

Аліна Гросу про стосунки з Полянським / Фото з інстаграм-сторіз

Також у виконавиці поцікавилися, чи сумує вона за бойфрендом: "Якщо дуже чесно, то навіть не починала сумувати".



Аліна Гросу про стосунки з Полянським / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, восени наречений Аліни Гросу засвітився у Москві з артистами, що підтримують війну. За той час, що він був у Чернівцях, Роман Полянський ні слова не сказав про війну, хоч Павло Зібров називав його патріотом України.

Аліна не вперше натякає на розрив