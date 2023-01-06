Співачка Аліна Гросу, яка виїхала до Сполучених Штатів, відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Там вона вперше згадала про бойфренда Романа Полянського.
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Аліна Гросу прокоментувала розставання з Полянським
На запитання про стосунки Аліни з росіянином Полянським Аліна Гросу відповіла лаконічно. Вона поділилась, що даремно показувала своє особисте життя в мережі.
Всі все пропустили. Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, це була моя помилка – показувати особисте життя. Можливо, пізніше розповім,
– заявила Гросу.
Аліна Гросу про стосунки з Полянським / Фото з інстаграм-сторіз
Також у виконавиці поцікавилися, чи сумує вона за бойфрендом: "Якщо дуже чесно, то навіть не починала сумувати".
Аліна Гросу про стосунки з Полянським / Фото з інстаграм-сторіз
Аліна не вперше натякає на розрив
- Після поїздки Полянського до Росії співачка написала вірш про болісне розставання та нерозділене кохання. "Дуже боляче, коли коханий чоловік зраджує", – коментували тоді фани.
- Також на початку грудня Аліна Гросу презентувала новий трек "Самотня зима", де заспівала про нерозділене кохання. "Перший новий рік, там де нас нема. Така самотня без тебе зима".