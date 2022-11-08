27-річна Аліна Гросу, яка оговтується після операції, опублікувала архівні фото та уривок з майбутнього україномовного треку про те, як дівчина оговтується після розриву з коханим. У коментарях припустили, що це їхня з Полянським історія.

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Аліна Гросу натякнула на розрив з Полянським

Аліна Гросу звернулася до фоловерів зі словами вдячності й натякнула, що саме вони, а не Полянський, стали її підтримкою після операції: "Друзі, дякую вам за ваші найтепліші слова, за підтримку. Якби не ви, не знаю, як би я змогла. Я з вами і також підтримую вас у цей не легкий час".

Вона також описала свій настрій віршованими рядками про нерозділене кохання.

Ця ніч холодна і темна. Вона нас випила одна. І давить мозок мій тут навіть стеля. Візьму дешевого вина, дістану за хвилину дна. Всі почуття мої тепер пустеля. Пуста квартира, пару стін. З вікна тут стелить сірий дим. А двері більше не впускають тебе. Залишу тут своє життя і тінь тої, ким стала я. Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди,

– написала Аліна Гросу.

У коментарях одразу ж припустили, що її майбутній трек про Романа Полянського, який спочатку відсиджувався з нею в Чернівцях, а тоді дременув назад у Москву:

"Так. Дуже боляче, коли коханий чоловік зраджує, дуже";

"Не жалійте про чоловіків, які виявилися барахлом. Справжнє щастя у вас ще буде";

"Алінка, пісня буде однозначно хітом, але дуже шкода, що такою ціною. Головне – не втрачати віри в краще майбутнє".

Аліна Гросу натякнула на розрив з Полянським / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про романи Аліни Гросу

Нагадаємо, у червні 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за заможного росіянина Олександра Комкова. Вони зіграли розкішне весілля в Італії, на яке витратили не менше, ніж 100 тисяч євро. Однак у грудні, через пів року після церемонії, закохані розлучилися. Ба більше, Олександр пішов від співачки зі словами "Я тебе ніколи не любив".

У лютому 2019 року Аліна Гросу познайомилася з російським актором Романом Полянським. Він знімався в її кліпі на пісню "Дико любила Вову". Так і закрутився їхній роман, а на публіці вони з'явилися разом лише в березні 2021 року. Проте й тоді назвалися "партнерами по знімальному майданчику", свої стосунки зірки довго приховували.