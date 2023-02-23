Коханий Варлей понад 40 років живе в США, але його батьки росіяни. У розмові з Вікторією 24 Канал поцікавився, якою є позиція Петра щодо війни в Україні, чи допомагає він ЗСУ. Також акторка зізналася, чи планує з чоловіком приїхати до Києва.

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Далі в рамках проєкту "Інтерв'ю24" читайте про зміни в житті Варлей після "Холостяка", як вона облаштувала своє життя в США та чи думає про повернення до кінокар'єри в Україні. В ексклюзивному інтерв'ю акторка розповіла ще й про участь в грузинських "Танцях з зірками" та чому хотіла, щоб "Холостяком" був Олексій Дурнєв.

Інтерв'ю з Вікторією Варлей у відеоформаті

Зараз треба адаптуватися, – про закінчення "Холостяка" та життя в США

Вікторіє, для початку, розкажіть, будь ласка, чим займаєтесь зараз у Маямі?

Зараз треба адаптуватися. Потрібен час, щоб усвідомити, що я не туристка, а живу в іншій країні, де абсолютно інший менталітет, не схожий на наш. Тут все по-іншому: клімат, люди, правила. Я ніколи не звикну до того, що тут людина усміхається, але насправді за цим нічого не стоїть. Просто усміхається, як робот. Мені у цьому плані наш менталітет ближчий. От якщо тебе людина посилає відкрито, то вона тебе посилає. І краще, нехай буде так, ніж коли тобі усміхаються і ти не розумієш, чого очікувати.

У роботі наразі я тут не реалізувалась. Ще не знаю, що можу робити. Слава Богу є збережені кошти, тепер ще й підтримка чоловіка, зокрема фінансова. Тому наразі, як і більшість українців, які виїхали за кордон, проходжу стадію адаптації.



Вікторія Варлей / Фото з особистого архіву акторки

Зйомки "Холостяка" закінчилися вже давно, однак тривалий час ви не могли розповідати правду. Як змінилося ваше життя тепер, коли все показали в ефірі, історія стосунків Алекса з переможницею відома?

У мене з'явилася аудиторія. Люди, для яких можу стати прикладом або навпаки – можу дратувати, відкривати в собі якісь нові емоції. Я вважаю, що це дуже класно, оскільки я є людиною, яка любить навчати, щось розповідати. У цьому сенсі я реалізувала своє бажання.

Мені всі пророчили "Холостячку", – про зйомки в реаліті-шоу

В Україні ви будували кар'єру акторки. Багато дівчат йдуть на проєкт "Холостяк" для піару, щоб показати себе. Чи було для вас це реаліті-шоу майданчиком, де можна продемонструвати себе, як акторка, зацікавити публіку, можливо режисерів?

Було дивно, якби я сказала, що ні. Звичайно, що так. Коли я йшла на цей проєкт, я не знала, хто буде головним героєм, чи виникнуть у мене до нього якісь почуття. Тому, звичайно, перша думка була, що можу "засвітитися". Я точно думала про те, що потім могла б спробувати себе в ролі ведучої, наприклад. Бо в мене є до цього хист.

А після "Холостяка" надходили пропозиції щодо зйомок в інших проєктах, серіалах?

Мені всі пророчили "Холостячку". Від підписників я отримала дуже багато повідомлень щодо "Холостячки". Але я вже в дівках посиділа, вже одружена, тому "Холостячка" відміняється (сміється – 24 Канал).

Нагадаємо, 38-річна акторка вперше зізналася, що вийшла заміж, на постшоу "Холостяка". Вікторія розповіла, що її обранцем став мешканець Нью-Йорка Петро, який народився в Росії, його батьки росіяни, але сам майже ніколи не жив там.



Вікторія Варлей з чоловіком / Фото з особистого архіву акторки

Постійно про це думаю, – про кінокар'єру та повернення до зйомок в Україні

А чи дивився чоловік серіали з вашою участю?

Звичайно, що дивився. Він взагалі вважає мене настільки талановитою, що навіть я себе такою не вважаю. Хоча глядачі знають, наскільки я себе люблю, наскільки нахвалюю, навіть більше, ніж треба. У нас були розмови про те, щоб на деякий час поїхати в Лос-Анджелес, щоб я мала змогу походити на кастинги там. Все це реально, там можливо отримати роль. Навіть дівчата, які не мають акторської освіти, отримують ролі в найпопулярніших серіалах. Я зі своєю зовнішністю, фігурою, талантом, думаю, можу отримати не маленьку роль.

Плануєте повернутися до зйомок в українському кіно?

Я дуже хочу і постійно про це думаю. Взагалі вважаю, що ми повинні розвивати зараз саме українське кіно, щоб світ побачив, що ми не тільки незламні, а й дуже талановиті. Я справді вважаю українців неймовірно талановитими людьми. Ми з подругами нещодавно передивлялися наш "Голос". Скільки в нас талановитих людей. Це нереально. Те саме з акторами. В театрах є величезна кількість талановитих акторів, про яких ніхто не знає, бо люди здебільшого дивляться телебачення, в театр ходять не так багато людей. Якщо будуть пропозиції в українському кіно, то звичайно, я погоджуся.



​Вікторія Варлей / Фото СТБ

Це був дуже класний досвід, – про участь в грузинських "Танцях з зірками"

А чи хочете взяти участь у ще якомусь телешоу?

Я колись брала участь в "Танцях з зірками" в Грузії. Це було десь років 5 тому. Мене там дуже круто приймали. Перед проєктом я знімалася у серіалі, тобто люди вже мене знали. Мені запропонували "Танці з зірками" і я погодилася. Це був дуже класний досвід. Я провела там декілька місяців. Але, скажу чесно, у мене був договір, що я тільки до 4 епізоду, бо мала заплановані зйомки в Києві. У мене був підписаний контракт з каналом в Україні, треба було повернутись. На той час мені сказали: "Слухай, ну ми подивимось, може глядачі взагалі не будуть за тебе голосувати". Але вийшло так, що глядачі за мене голосували, в мене дуже класно виходило, бо маю хореографічне минуле. Продюсерам довелося вигадати травму, через яку я не можу продовжувати участь. Тому в Україні я дуже хотіла б взяти участь в "Танцях з зірками", бо це люблю.

Ментально він не росіянин, – про чоловіка Петра та хейт через одруження

Чи не полилася на вас хвиля хейту після того, як ви розповіли, що вийшли заміж за росіянина?

Звичайно, що був хейт. На жаль, люди не думають. Вони не хочуть замислитись, що в мене також є російське коріння. Думаю, що в більшості українців є російське коріння. Станом на 2001 рік в Україні проживало 17% росіян, які будували сім'ї, народжували дітей, тому в нас дуже багато людей з російською кров'ю. Мій чоловік ніколи не жив в Росії, він там провів може 2 роки за все своє життя. Зараз йому 48 років, з яких 37 чи 38 прожив в Нью-Йорку, а 3 чи 4 роки живе в Маямі. Ментально він не росіянин. Востаннє був у Росії у 12-річному віці.

Зараз люди дуже озлоблені через війну. Особливо ті, хто залишився в Україні, хто немає можливості поїхати. Я розумію цей стан озлобленості, коли ти хочеш весь свій біль випустити назовні, тобі треба когось образити, зачепити. Але я на це не реагую, бо настільки психологічно пропрацьована, що на мене це все не діє. Я розумію, чому це пишуть. Люди, які думають, ніколи не поставлять питання: "Чому ти вийшла заміж за росіянина", бо в мені також є російська кров.



Вікторія Варлей з коханим / Фото з особистого архіву акторки

Як поставилися ваші рідні до того, що ви виходите заміж?

Це було дуже зворушливо. Моя мама не знайома з моїм чоловіком. Я написала їй "лист на фронт". Коли вона з моєю молодшою сестрою сіли на потяг виїжджати до Німеччини, це було на початку березня 2022 року, коли в мене трохи відлягло, що вони виїхали, я написала мамі великий-великий лист в телеграмі, про те, що познайомилась з чоловіком, виходжу заміж. Написала: "Мамо, вибач, що я не встигла вас познайомити, але він чудовий". Мама була звичайно рада. Рада мене нарешті позбутися, 38 років! (сміється, – 24 Канал)

Плануєте приїхати з Петром в Україну?

Ми плануємо приїхати в Україну, як тільки я отримаю дозвіл на виїзд. Можливо, це станеться вже наприкінці весни. Я точно приїду, бо дуже сумую. Дуже хочу в Київ, випити матчу в своєму улюбленому закладі, зайти до себе в квартиру. Думаю, зроблю це раніше, ніж закінчиться війна.

Наш сезон був найособливішим, – про участь в "Холостяку" та Алекса Топольського

А як Петро поставився до вашої участі в "Холостяку"? Чи переглядали разом проєкт?

Він поставився нормально, адже ми на той час не були у стосунках. Так, в мене було якесь життя до нього, у нього також.

Ми разом дивились усі епізоди, він дивився українською мовою і це нам допомогло, бо він розуміє абсолютно все, що я кажу українською і читає всі мої дописи українською. Та й новини також читає, підписаний на українські телеграм-канали. Мій чоловік, який все життя розмовляв англійською мовою, також знає російську, а тепер ще й українську вивчив. Це дуже круто, він вже й "паляниця" вміє казати (сміється – 24 Канал). Тому ми сміливо можемо їхати в Україну і він буде розмовляти українською мовою.

Ми переглядали всі випуски, окрім того, де я цілувалася в затоці. Я просто розповіла йому, що там буде, сказала, що він може подивитись, але порадила не робити цього. Я по собі знаю, що мені було б неприємно таке бачити. Тут справа не в ревнощах. Одна справа, коли він дивився в кіно, інша справа – коли в реальному житті.



Вікторія Варлей / Фото СТБ

Що думає про Алекса Топольського, його поведінку під час і після проєкту?

Саме Алекса ми з ним не обговорювали. Моєму чоловікові не притаманні ці всі плітки. Це я з дівчатами можу обговорити Алекса чи ще когось. Для мене великим показником того, що Петро є справжнім чоловіком – його ставлення до колишньої дружини. Жодного разу я не чула поганого слова на її адресу. Тільки з повагою, тільки хороше каже про неї. Якщо хтось в компанії скаже якийсь докір, він одразу зупиняє, каже, що не мають права робити цього, що ця жінка – матір його дітей. Він ставиться з повагою до всіх людей.

В Топольського справді є бізнес в США?

Я не можу казати це, я ж не тримала свічку, коли він відкривав той бізнес. Думаю, що в людини щось є до 34 років, якісь кошти, за які він живе. Бо інакше він би не перебував навіть на Балі. На Балі, щоб жити, треба мінімум 10 тисяч доларів на місяць. На мою думку, він заробляє кошти, щоб забезпечувати собі життя. Він не живе десь в Африці, а живе в красивому місці, де дорого.

Нагадаємо, після фіналу "Холостяка" на Алекса Топольського вилилося багато хейту. Дівчата з проєкту розповідали, що чоловік насправді не бізнесмен, а простий рієлтор. Згодом в інтерв'ю Алекс відповів на ці чутки і наголосив, що він ніколи не був рієлтором. Щоб розвіяти всі сумніви, у своєму телеграм-каналі Алекс опублікував податкову декларацію за 2020 рік. Тоді була кульмінація його бізнесу, разом з партнером в Маямі та Лос-Анджелесі мав в оренді та суборенді 55 апартаментів.

У соцмережах можна побачити багато коментарів, де глядачі зазначають, що 12 сезон "Холостяка" є найгіршим. Через озвучку, головного героя. Як ви можете це прокоментувати?

Я вважаю, що наш сезон був найособливішим. Саме через те, що він був переозвучений. Спочатку мені було незвично, а потім дуже сподобалось. Дуже влучно підібрали голоси. Акторка, яка мене озвучила, підкреслила цю стервозність, хоча в житті я, звичайно, трішки м'якша, але це було дуже круто.

По дівчатах це був найкрутіший сезон. Всі дівчата просто топ. Мені, як глядачу, було цікаво спостерігати навіть за оцими сварками, за всім, що відбувалося. Це не було прісно, а було зі смаком.

Давайте пригадаємо, якого ще "Холостяка" так обговорювали, як Алекса? Там тік-ток просто горить. Я заходжу в тік-ток, починаю його гортати, там через одне відео щось про Алекса. Коли ще таке було? Я вважаю, що це найпопулярніший і найособливіший сезон. І ще через те, що він вийшов у таких умовах, в яких ми всі живемо.



Вікторія Варлей / Фото СТБ

Хай пробачить мене мій чоловік, – чому Віка хотіла, щоб "Холостяком" був Дурнєв

Ще до прем'єри 12 сезону були чутки, що новим "Холостяком" може бути Олексій Дурнєв. Чи думали ви про участь у реаліті-шоу з ним? І загалом, кого з відомих чоловіків хотіли б бачити у проєкті замість Алекса?

Я навіть зараз візьму отак троянду, ніби це від Льоші Дурнєва. Хай мене пробачить мій чоловік (сміється – 24 Канал). Я дуже хотіла, щоб був Льоша Дурнєв. Ну він дуже класний, харизматичний, у нього чудове почуття гумору, ми в цьому схожі. Думала: "Боже, я вже закручу такий роман, ми будемо така пара, ми просто будемо парою цієї країни, яку будуть всі обговорювати".

На той момент, коли вийшла з тієї машини, я була на такому адреналіні, що спочатку взагалі не зрозуміла, хто там стоїть. Побачила, що хлопець зі світлим волоссям, зрозуміла, що це не Льоша. Поки йшла, намагалася зрозуміти, хто це. Було відчуття, що має бути якась зірка. Коли побачила Алекса, зовнішньо він мені сподобався.

Нагадаємо, ютуб-блогер Олексій Дурнєв розповідав, що його запрошували у "Холостяк". Він всерйоз розглядав цю пропозицію, але відмовився, бо канал запропонував йому учетверо менший гонорар, ніж він хотів.

Війна закінчиться, – чи буде продовження "Холостяка"

Як гадаєте, продовження "Холостяка" буде? І якщо так, то хто має стати новим головним героєм?

Війна закінчиться нашою перемогою, всі проєкти відновляться, ми поступово повертатимемося до нормального життя. Відзнімуть і "Холостяка", і "Холостячку".

Я буду підтримувати, щоб головним героєм був саме військовий хлопець. Тут питання в тому, чи потрібно це саме йому. Але буде дуже круто, якби взяли саме військового, який був на війні, бачив все, захищав нашу Україну.

Чи доцільно знімати новий сезон "Холостяка" під час війни? Та й загалом подібні шоу.

Це не на часі. По-перше, це неймовірні кошти. Нам зараз є куди спрямувати ці гроші, а не знімати розважальні шоу.



Вікторія Варлей / Фото з особистого архіву акторки

Я буду дуже плакати, – про допомогу ЗСУ та перемогу України

Зараз чимало ваших колег на фронті. Також є багато тих, хто залишився в Україні і допомагають в тилу. Зокрема колишній коханий Тарас Цимбалюк є в ініціативі Act lots – долучається до благодійних подій на підтримку ЗСУ. Ви також допомагає збройним силам, але рідко про це говорите. Чому обрали для себе таку позицію?

Від моєї аудиторію отримую величезну кількість запитів про збори коштів. На жаль, серед них є багато фейків, тому, допомагаю лише перевіреним людям, маю багато знайомих, які служать в ЗСУ. Тобто, коли збираємо на якісь тепловізори, дрони тощо, то це збори від моїх друзів. Я приєднують, поки маю можливість це робити, а також висвітлюю їх в сторіс, щоб долучились інші люди. Також я відкривала збір, про який просила моя знайома. Ми збирали на дрон для її чоловіка.

Я дуже перепрошую у всіх тих людей, які мені пишуть, але, на жаль, не можу публікувати всі збори. І дуже прошу мене в цьому зрозуміти.

Чи підтримує чоловік ваше прагнення допомогти Україні?

Так, звичайно. Якщо я кажу, що є збір для наших друзів, то звісно, що він відправить кошти.

Яким особисто ви бачите день перемоги України?

Ой, я буду дуже плакати. Я завжди дивилась на бабусю, дідусів, коли вмикали пісні про перемогу, як вони плакали. У мене не викликало це таких почуттів, а зараз розумію, що ми всі люди, які проживуть цю війну і так само реагуватимуть на "Ой у лузі червона калина", на наш гімн зі сльозами. Буде ще більша гордість за нашу країну та наших хлопців і дівчат. Я вірю, що ця війна приведе Україну на той рівень, де ми ще ніколи не були. Так, надзвичайно великою ціною. Про Україну вже говорять у всьому світі. І всі беруть з нас приклад.

Я пишаюсь, що я українка. Я завжди була патріотом своєї країни, але мені ніколи не хотілося кричати про це. А зараз я спеціально розмовляю на вулиці українською мовою, щоб ідентифікувати себе як українка. В мене на балконі висить український прапор, щоб всі бачили, що тут живе українка. Думаю, що день перемоги буде найкращим днем у житті кожного українця. Не знаю, з чим це можна буде порівняти. Мабуть, з народженням дитини.

Дуже цього чекаю. Дуже хочу в цей момент бути в Україні, просто, щоб вийти на вулицю та обіймати всіх-всіх, хто буде проходити повз.