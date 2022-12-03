Стінг ще у лютому пройнявся особливою любов'ю до українців. Він продовжує підтримувати нашу країну й постійно звертає увагу багатомільйонної аудиторії прихильників на війну, яка триває вже понад 9 місяців.

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Стінг закликав допомогти Україні

Співак звернувся до шанувальників і попросив задонатити Україні, допомогти пережити цю складну зиму: "Зима прийшла в Англію, але також вона почалася в Україні, де російські війська продовжують атакувати енергетичні об'єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним і важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосинці і залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою цієї війни".

У цьому відеозверненні Стінг зазначив, що всі зібрані кошти підуть на закупівлю їжі швидкого приготування та спальних мішків для українців.

Кожен ваш долар має значення. Зробіть у цьому році подарунок для українців у вигляді милостині,

– закликав він шанувальників.

Як Стінг підтримував Україну після 24 лютого