Стінг ще у лютому пройнявся особливою любов'ю до українців. Він продовжує підтримувати нашу країну й постійно звертає увагу багатомільйонної аудиторії прихильників на війну, яка триває вже понад 9 місяців.
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Стінг закликав допомогти Україні
Співак звернувся до шанувальників і попросив задонатити Україні, допомогти пережити цю складну зиму: "Зима прийшла в Англію, але також вона почалася в Україні, де російські війська продовжують атакувати енергетичні об'єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним і важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосинці і залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою цієї війни".
У цьому відеозверненні Стінг зазначив, що всі зібрані кошти підуть на закупівлю їжі швидкого приготування та спальних мішків для українців.
Кожен ваш долар має значення. Зробіть у цьому році подарунок для українців у вигляді милостині,
– закликав він шанувальників.
Як Стінг підтримував Україну після 24 лютого
- Аби підтримати українців на 11 день війни, Стінг виконав пісню про росіян Russians зі свого дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles, який написав ще у 1985 році. Він зізнався, що ніколи не зміг би подумати, що пісня стане актуальною майже через 40 років. Через деякий час перевипустив цей трек і заявив, що весь дохід з нього пожертвує волонтерам Help Ukraine Center.
- 6 квітня він виконав оновлений трек Russians разом з українською віолончелісткою Ярославою Трофимчук.
- Кумир мільйонів заявив, що більше ніколи не виступатиме на корпоративах російських мільярдерів і тих, хто причетний до агресії Кремля.
- У березні співак зробив щедру пожертву на підтримку ЗСУ й надав велику партію гуманітарної допомоги біженцям.
- У травні дружина Стінга приїжджала в Люблін до українських біженців. Так кінопродюсерка та активістка Труді Стайлер, яка співпрацює з благодійним фондом Help Ukraine Center, показала свою солідарність.