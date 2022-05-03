Дружина Стінга приїхала у Люблін днем раніше, де одразу вирушила до притулку, в якому проживає понад 200 українських біженців. Також вона побачила склад волонтерського центру, де українці отримують допомогу з усього світу.

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Труді Стайлер зізналась, що хотіла одразу допомогти українцям на початку війни, проте не знала як. Але коли вона дізналась про Help Ukraine Center, то все змінилось.

Українців робить міцними віра у свою громаду, країну та свого лідера. Від волонтерів та переселенців я чую одне й теж саме: "Я хочу бути корисним, хочу щось робити". В українському народові стільки боротьби, стільки мужності й стільки можливостей – сьогодні я в цьому переконалася,

– заявила Стайлер під час зустрічі з волонтерами центру.

Зокрема вона зробила пам'ятний напис на Стіні пам’яті, де традиційно пишуть свої побажання гості та відвідувачі центру.

"Ми вас любимо. Ми вас підтримуємо. Ми залишатимемося з вами стільки, скільки знадобиться, доки весна знову не настане у прекрасній Україні. Труді та Стінг", – написала Труді.

Жінка додала, що прагне і далі продовжувати свою діяльність, спрямовану на допомогу Україні. Зазначимо, що у березні подружжя Стінга та Стайлер надало щедру гуманітарну підтримку Україні, яку відправили у Польщу. Там було безліч медикаментів, продуктів, одягу та теплих ковдр для дітей і жінок. Зокрема вони передають усі кошти для українців, які отримують з монетизації пісні Стінга Russians на всіх цифрових майданчиках.