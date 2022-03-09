Виконавець хіта Shape of my heart заявив виданню Mirror, що ті дні, коли він міг собі дозволити виступити перед багатими росіянами пройшли. Як відомо, Стінг декілька разів приїжджав на приватні концерти до магнатів Росії. На одного із таких олігархів, Михайла Гуцерієва, у 2021 році ЄС наклав санкції через тісні зв'язки з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

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"Жоден (російський – 24 канал) олігарх у Британії, Росії чи будь-де тепер не в змозі замовити концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули",

– принципово сказав співак.



Стінг більше ніколи не виступатиме перед олігархами з Росії / Фото з інстаграму

Стінг жорстко засуджує путінський режим і розгортання війни проти України. Для того, щоб підтримати українців співак нещодавно виконав свою пісню Russians, яку написав ще у 1985 році.

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