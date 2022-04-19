Концерт відбувся у Лондоні в театрі The London Palladium, де Стінг виконав кілька своїх найлегендарніших хітів. Серед них був і заново випущений трек Russians, який артист записав ще у 1985 році у час "холодної війни" Росії та США. Нещодавно він знову його перевипустив, а весь дохід пожертвував волонтерам Help Ukraine Center.

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Аби вкотре підтримати Україну, під час концерту він запросив на сцену українську віолончелістку Ярославу Трофимчук, яка у розкішній сукні зіграла разом з легендарним артистом. Вони разом виконали пісню про росіян, адже у новій версії пісні він зумів поєднати два інструменти – свою гітару та віолончель.

Стін та Ярослава Трофимчук – Russians: відео онлайн

Відомо, що Ярослава Трофимчук – родом з Рівного, закінчила Рівненську дитячу музичну школу №2. Зараз працює віолончелісткою у британському Philharmonia Orchestra.



Ярослава Трофимчук виступила у Лондоні зі Стінгом / Фото з фейсбуку Nigina Vasina