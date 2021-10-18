Старша донька Ольги Сумської пояснила, чому так рідко приїжджає в Україну

Днями 31-річна Антоніна Паперна прилетіла до Києва з Москви, де живе й будує кар'єру. Її приїзд був приурочений до 88-річчя бабусі – Ганни Сумської. Відповідаючи на запитання фоловерів, акторка зізналась, чому так рідко навідується на Батьківщину.

Старша донька Ольги Сумської пішла її шляхом, однак вирішила реалізовуватися не в Україні, а в Росії. У Москві в акторки проєкти та сім'я – чоловік Володимир Яглич і двоє дітей. Через війну на Сході зіркова матуся вкрай рідко гостює в Антоніни, тому приїжджати до Києва мусить вона.

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В інстаграм-сторіс Антоніна Паперна пояснила, що не часто з'являється на Батьківщині через "світову ситуацію". Схоже, вона мала на увазі пандемію COVID-19, а не збройну агресію Росії проти України. Вона ніколи не говорила про війну публічно.

Світова ситуація не зовсім підтримує постійні подорожі, самі розумієте. Це моє рідне місто і я його шалено люблю,

– заявила донька Ольги Сумської.

Скриншот з інстаграму Антоніни Паперної

Як донька Ольги Сумської провела час в Україні

Антоніна прилетіла на день народження бабусі Ганни Сумської, якій виповнилося 88 років. Разом з мамою, вітчимом і сестрою вона була на застіллі в старенькій квартирі іменинниці. Ці рідкісні сімейні фото зворушили мережу.

Поїздка акторки в Україну виявилась дуже родинною, адже вона встигла зустрітися з рідним батьком – Євгеном Паперним, який, за словами Ольги Сумської, "ніколи не запитував про онучку" та не цікавився життям доньки.