Ольга Сумська була одружена двічі. У першому шлюбі з актором Євгеном Паперним зірка народила доньку Антоніну. Попри те, що артистка грає на одній сцені з ексчоловіком, він не цікавиться життям ані дочки, ані онуків.

21-річною Ольга Сумська одружилась з на 16 років старшим актором Євгеном Паперним. У шлюбі з народним артистом України вона народила доньку Антоніну, яка зараз будує акторську кар'єру в Росії. Подружжя розлучилось після чотирьох років спільного життя, однак досі підтримує зв'язок, адже зірки грають в одному театрі. У програмі Ольги Горбачової "Сила Женщины" Сумська розповіла про стосунки з колишнім чоловіком.

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Ольга Сумська про перший шлюб з Євгеном Паперним

Артистка зізналась, що через досить велику різницю у віці відчувала до обранця любов, як до батька. За її словами, Євген Паперний був турботливим чоловіком та опікав кохану як в театрі, так і в реальному житті.

Це були почуття, була романтика. Я пам'ятаю, як він знімав мене з потягу та міг зустріти мене з оберемком хризантем в лютому. Я стрибала в обійми і це було гарно, – поділилась Ольга Сумська.

Після розлучення шляхи Ольги Сумської та Євгена Паперного не розійшлись досі, адже обоє артистів працюють у театрі російської драми імені Лесі Українки, що в Києві. Зараз зірка та її чоловік Віталій Борисюк підтримують товариські стосунки з Євгеном Паперним. Разом актори грають у виставі "Сублімація Любові" та гастролюють країною.

"Ми на тій стадії стосунків, коли немає необхідності щось з'ясовувати. Театр нас примирив. Ми зараз партнери на сцені", – зауважила Ольга Сумська.



Ольга Сумська з Віталієм Борисюком та ексчоловіком / Фото з соцмереж

Ольга Сумська про стосунки ексчоловіка з донькою

Вже понад 20 років Євген Паперний одружений з кіномонтажеркою Тетяною, спільних дітей у пари немає. Єдина рідна донька актора – 30-річна Антоніна. Однак життям дівчини та рідних онуків знаменитий батько не цікавиться.