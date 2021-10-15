На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 717 тисяч користувачів мережі, часто оприлюднює світлини з особистого життя та з роботи. Днями вона показала знімки з сімейного свята.

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День народження мами Ольги Сумської

На фотографіях, які акторка поширила в мережі, вона зображена разом із мамою, доньками та чоловіком. Усі зібралися, щоб привітати найріднішу з теплим святом. Антоніна Паперна, Ганна Борисюк і Віталій Борисюк приїхали з Сумською, щоб відзначити 88-річчя Ганни Іванівни.

Для іменинниці приготували святковий торт, накрили стіл. Також Ганні Іванівні зробили макіяж, зачіску. Її образ був дуже ніжним і витонченим. На обличчі жінки сяяла усмішка. Видно, що вона неймовірно щаслива від того, що у цей день разом із нею найрідніші.

Святкування дня народження мами Ольги Сумської / Фото з інстаграму акторки

Текст публікації Ольги Сумської:

Найщасливіші миті життя. Святкування 88-річчя нашої мамочки Ганни Іванівни! Многая літа, рідненька! Моя душа, мій Всесвіт! Родина в обіймах любові! Сердечно дякую всім вам, друзі, за теплі привітання! Зі святом!