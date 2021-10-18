Старшая дочь Ольги Сумской пошла по ее пути, однако решила реализовываться не в Украине, а в России. В Москве у актрисы проекты и семья – муж Владимир Яглыч и двое детей. Из-за войны на Востоке звездная мамочка крайне редко гостит у Антонины, поэтому приезжать в Киев должна она.

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В инстаграм-сторис Антонина Паперная пояснила, что не часто появляется на Родине из-за "мировой ситуации". Похоже, она имела в виду пандемию COVID-19, а не вооруженную агрессию России против Украины. Она никогда не говорила о войне публично.

Мировая ситуация не совсем поддерживает постоянные путешествия, сами понимаете. Это мой родной город и я его безумно люблю,

– заявила дочь Ольги Сумской.



Скриншот из инстаграма Антонины Паперной

Отметим, ранее Ольга Сумская резко отвечала на критику относительно переезда старшей дочери в Россию. По ее мнению, общество не имеет никакого права осуждать Антонину, ведь свой выбор она сделала 10 лет назад. Хейтеров актрисы звезда называет "ненормальными", "невеждами".

Как дочь Ольги Сумской провела время в Украине