Співачка родом з Одеси, але вже декілька років живе та розвиває кар'єру в Росії. Поки російські окупанти вбивають мирних українців, Тодоренко продовжує підло мовчати, через що почала отримувати погрози.
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Тодоренко почали погрожувати
Виконавиця поводиться так, ніби в Україні немає війни. Вона залишається в Росії, мовчить та оборюється, бо на її адресу почали надходити погрози. Й не дивно, бо українців оборює така позиція Регіни, коли росіяни вбивають, катують та ґвалтують.
Регіні Тодоренко почали погрожувати / Скриншот з інстаграм-сторіз ведучої
Регіна Тодоренко звинуватила Сєргу в хайпі
Також артистка заявила, що колишній колега з програми "Орел і решка" Коля Сєрга намагається хайпувати на її імені. Він публічно розповів, що орки вбили в Бучі його друга, який раніше зустрічався з Регіною.
Тодоренко написала Колі з питанням, чому він не повідомив їй про це особисто, оскільки має її номер телефону. Сєрга прочитав повідомлення, але не відповів.
Навіть попри те, що деякі мої товариші публічно принижують або ж хайпують на моєму імені, я все одно буду допомагати. Зверніть увагу, як людина читає мої повідомлення, але не відповідає, а лише продовжує хайпувати публічно,
– з обуренням написала Тодоренко.
Регіна Тодоренко звинуватила Сєргу в хайпі / Скриншот з інстаграм-сторіз ведучої
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Чому Тодоренко мовчить про війну
- Артистка пояснила, що вона разом з чоловіком Владом Топаловим "наклали вето на будь-які політичні розмови". У подружжя "не у всьому збігаються позиції", тож вони вирішили не говорити про війну, щоб і далі "любити одне одного як у клятві".
- Зараз Тодоренко вдруге вагітна, чим також прикривається. Її навіть веселять батьки, які досі перебувають під обстрілами в Одесі.