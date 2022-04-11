Телеведущий и музыкант Коля Серга решил в последний раз обратиться ко всем знаменитостям, отсиживающимся в России с украинским паспортом. Он поделился, что в такой сложный период каждое действие или бездействие оказывают влияние на ситуацию.

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Коля Серга обратился к Тодоренко и другим

Артист, служащий сейчас в ВСУ, подчеркнул, что даже невысказанная позиция блогера или звезды является позицией. И эта позиция имеет огромное влияние на аудиторию.

"У тебя, Регина, почти 8 миллионов подписчиков, из них более половины – это жители России. Благодаря украинскому проекту "Орел и решка" они полюбили тебя и доверяют тебе. Итак, прислушиваются к тебе. И когда они видят твою реакцию на войну России в Украине, где Россия "не является агрессором", где "шкода мирное население", но "виновных нет", и тем более события не более серьезны, чем твой гардероб, делают для себя выводы, что никакого террора и геноцида со стороны России нет", – сказал Коля Серга.

Фраза "остановите войну", брошенная в никуда, это попытка занять сразу два стула. Только так сделать не получится, ведь находятся они слишком далеко, и один из них – редкий,

– добавил он.

Коля объяснил, что не рассказал Регине лично о смерти ее бывшего бойфренда потому, что у него нет ничего личного с ней: "Возможно, вовремя высказанная тобой и твоими коллегами позиция смогла бы уберечь жизнь Алика и тысячи других жизней. К тому же за полтора месяца. войны ты, имея мой личный номер, не написала мне ни слова. Твое молчание – твоя активная позиция".

Гражданин – это не цвет паспорта, по которому ты летаешь. Гражданин – это поступки, совершенные для твоей страны. Для той страны, которую ты себе избрал. И так же, как украинцы духом, но пока с красным паспортом, а есть нутром россияне, но пока с синим, – подчеркнул Серга.

Телеведущий пожелал Тодоренко родить здорового ребенка, который вырастет достойным человеком: "И когда-то у него будет возможность посетить "Родину-мать" и увидеть, от какой красивой и расцветающей страны она отказалась в пользу материальной стабильности. С Днем освобождения Одессы от предателей".

Коля Серга обратился к Тодоренко

Конфликт Тодоренко и Серги