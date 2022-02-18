Справедливість перемогла, – Kalush Orchestra радіє звільненню Лодигіна зі Суспільного

Після всіх скандалів і звинувачень, які досі летять у бік Суспільного, Ярослава Лодигіна звільнили з посади члена правління. Це не могло не потішити гурт Kalush Orchestra, який привселюдно конфліктував зі суддею Націвідбору-2022.

Не встигла наглядова рада НСТУ розпрощатися з Ярославом Лодигіним, як гурт Kalush Orchestra, якому пропонують їхати на Євробачення-2022 замість Alina Pash, уже прокоментував його звільнення. Репери радіють, що справедливість перемогла, адже мали зуб на суддю Нацвідбору.

Не пропустіть важливе Після скандального Нацвідбору: суддю Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного

Реакція Kalush Orchestra на звільнення Ярослава Лодигіна

Попри те, що голова оргкомітету з Нацвідбору Євробачення нібито подав у відставку сам, хлопці з Kalush Orchestra переконані, що Суспільне на нього натиснуло.

Йо, я до вас з хорошими новинами. Хто не чув, Лодигіна звільнили з Суспільного. Нарешті справедливість перемогла, клас! Жаль, звичайно, що він не сам пішов, як і обіцяв, але нічого. Усе буде файно,

– порадів соліст Олег Псюк.

Реакція Kalush Orchestra на звільнення Ярослава Лодигіна / Відео з інстаграму гурту

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Скандал Kalush Orchestra з Лодигіним і Суспільним