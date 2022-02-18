Справедливість перемогла, – Kalush Orchestra радіє звільненню Лодигіна зі Суспільного

18 лютого 2022 , 16:40
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм гурту Kalush Orchestra

Після всіх скандалів і звинувачень, які досі летять у бік Суспільного, Ярослава Лодигіна звільнили з посади члена правління. Це не могло не потішити гурт Kalush Orchestra, який привселюдно конфліктував зі суддею Націвідбору-2022.

Не встигла наглядова рада НСТУ розпрощатися з Ярославом Лодигіним, як гурт Kalush Orchestra, якому пропонують їхати на Євробачення-2022 замість Alina Pash, уже прокоментував його звільнення. Репери радіють, що справедливість перемогла, адже мали зуб на суддю Нацвідбору. 

Не пропустіть важливе Після скандального Нацвідбору: суддю Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного

Реакція Kalush Orchestra на звільнення Ярослава Лодигіна 

Попри те, що голова оргкомітету з Нацвідбору Євробачення нібито подав у відставку сам, хлопці з Kalush Orchestra переконані, що Суспільне на нього натиснуло.

Йо, я до вас з хорошими новинами. Хто не чув, Лодигіна звільнили з Суспільного. Нарешті справедливість перемогла, клас! Жаль, звичайно, що він не сам пішов, як і обіцяв, але нічого. Усе буде файно,
– порадів соліст Олег Псюк. 

Реакція Kalush Orchestra на звільнення Ярослава Лодигіна / Відео з інстаграму гурту

Цікаво Я представлятиму Україну, а не Суспільне, – соліст Kalush Orchestra готовий підписати контракт

Скандал Kalush Orchestra з Лодигіним і Суспільним 

  • У фіналі Нацвідбору Євробачення суддя Ярослав Лодигін віддав гурту Kalush Orchestra усього 3 бали з 8 можливих і назвав їх "людьми з гір". Згодом він вибачився за таке формулювання, бо нібито не хотів образити музикантів. 
  • Репери підозрювали Суспільне у фальсифікації результатів голосування, бо після прямого ефіру команда Нацвідбору відмовилася показувати папірець з балами, в якому плутався ведучий Тимур Мірошниченко.
  • Згодом організатори пояснили, що все через встановлені правила – якби цей документ показали Kalush Orchestra, його довелось би оприлюднити всім.
  • Музиканти були такі розлючені на Суспільного мовника, що писали петицію до президента, але та чомусь досі не з'явилась на сайті. 
Автор: Марина Джура