Не встигла наглядова рада НСТУ розпрощатися з Ярославом Лодигіним, як гурт Kalush Orchestra, якому пропонують їхати на Євробачення-2022 замість Alina Pash, уже прокоментував його звільнення. Репери радіють, що справедливість перемогла, адже мали зуб на суддю Нацвідбору.
Не пропустіть важливе Після скандального Нацвідбору: суддю Ярослава Лодигіна звільнили з Суспільного
Реакція Kalush Orchestra на звільнення Ярослава Лодигіна
Попри те, що голова оргкомітету з Нацвідбору Євробачення нібито подав у відставку сам, хлопці з Kalush Orchestra переконані, що Суспільне на нього натиснуло.
Йо, я до вас з хорошими новинами. Хто не чув, Лодигіна звільнили з Суспільного. Нарешті справедливість перемогла, клас! Жаль, звичайно, що він не сам пішов, як і обіцяв, але нічого. Усе буде файно,
– порадів соліст Олег Псюк.
Реакція Kalush Orchestra на звільнення Ярослава Лодигіна / Відео з інстаграму гурту
Цікаво Я представлятиму Україну, а не Суспільне, – соліст Kalush Orchestra готовий підписати контракт
Скандал Kalush Orchestra з Лодигіним і Суспільним
- У фіналі Нацвідбору Євробачення суддя Ярослав Лодигін віддав гурту Kalush Orchestra усього 3 бали з 8 можливих і назвав їх "людьми з гір". Згодом він вибачився за таке формулювання, бо нібито не хотів образити музикантів.
- Репери підозрювали Суспільне у фальсифікації результатів голосування, бо після прямого ефіру команда Нацвідбору відмовилася показувати папірець з балами, в якому плутався ведучий Тимур Мірошниченко.
- Згодом організатори пояснили, що все через встановлені правила – якби цей документ показали Kalush Orchestra, його довелось би оприлюднити всім.
- Музиканти були такі розлючені на Суспільного мовника, що писали петицію до президента, але та чомусь досі не з'явилась на сайті.